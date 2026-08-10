Što su radile zvijezde prije crvenih tepiha? Nisu svi počeli glamurozno, a neki poslovi baš iznenađuju

Nisu svi rođeni pod svjetlima reflektora, ali su neki zato obdareni upornošću, koja ih je onamo dovela. Kako domaće, tako i svjetske zvijezde, svoje su karijere gradile od nule, radeći obične, ali i pomalo nekonvencionalne poslove. Gdje ih se sve moglo zateći prije nego što su zauzeli mjesto pred kamerama, doznajte u minutama koje slijede.

Možda ih je teško zamisliti kako slažu hamburgere, hodaju ulicom kao maskote ili vas čekaju na ulazu u klub, ali na putu do vrha morate početi od dna. A Los Angeles je grad u kojem su čak i najveće zvijezde iskusile život najobičnijeg čovjeka.

Glumica Kristen Wiig radila je na štandu s hot dogovima, u trgovini s odjećom, na tržnici, kao tajnica u odvjetničkom uredu i na kraju posluživala stolove u Universal studiju.

"Radila sam u blagovaonici glavnih šefova dobre tri godine, bio je to super posao, da", prisjetila se Wiig.

Danas oskarovka, a nekad cvjećarica – možda zvuči kao filmski scenarij, no zapravo je samo životni put Alicije Vikander.

No jedan posao bio joj je želja još od djetinjstva: "Od malena sam željela raditi u cvjećarnici, tako da sam to i radila dok sam pokušavala upasti u glumačku školu. Šest mjeseci. Otišla sam u cvjećarnicu i pitala: 'Mogu li raditi kod vas?'"

Prvi poslovi slavnih osoba - 2 Foto: In Magazin

Jer na kraju svako je iskustvo dobrodošla lekcija o tome što želite ili ne želite u životu, a katkad vam jednostavno pruži i korisnu radnu etiku. To vrlo dobro znaju i domaće zvijezde.

Modna dizajnerica Matija Vuica otkrila je kako je izgledao njezin prvi plaćeni posao: "Koliko se sjećam, mislim da je moj prvi posao koji mi je donio novce bio slaganje kikirikija na traku, što sam morala da nadopunim studentski budžet davnih godina, početkom osamdesetih. Bilo je jako dosadno, ali što se mora, mora se. I mislim da to nikad ne bih mogla raditi jer to spada u one poslove koji su užasno jednolični za ono što ja jesam."

Joško Čagalj Jole počeo je raditi već sa 16 godina, a njegovi prvi poslovi bili su vezani uz plažu.

Joško Čagalj Foto: In Magazin

"Slagati suncobrane, ležaljke... Ako je more nanijelo lažinu, onu travu, onda očistiti 50 kariola lažine. Popodne bih iznajmljivao pedaline, kajake, suncobrane. Eto, uglavnom sam počeo raditi sa 16 godina i nisam stao do dan-danas."

Operna pjevačica Sandra Bagarić također se prisjetila svojih studentskih dana: "Bila sam stjuardesa u autobusu Zagreb – Beč na prvoj godini studija i to je to. Možda još nešto, ali vam neću reći."

Zvijezda filmova "Magic Mike", Channing Tatum, može se pohvaliti iskustvom u pomalo nekonvencionalnoj profesiji muškog stripera.

"Imao sam 18 ili 19 godina kad sam ušao u taj svijet, a to je svijet prepun muškaraca koji su dotaknuli dno i vratili se s njega, a u tom svijetu se jako lako izgubite."

Prvi poslovi slavnih osoba - 1 Foto: In Magazin

No onamo se nakratko vratio upravo zbog profesije glumca.

"Kad se rastvorio zastor, nije mi bilo jasno zašto sam uopće pristao na taj film. Izašao sam iz toga s razlogom", ispričao je Tatum.

Paralelno s lovom na onu prijelomnu ulogu na velikom platnu, Hugh Jackman radio je kao profesor tjelesnog, Brad Pitt bio je maskota za lanac fast food hrane, a John Goodman izbacivač u klubu.

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Prije tri godine u ekskluzivnom intervjuu za IN magazin, Goodman se prisjetio kako je sasvim slučajno završio na vratima jednog lokala, ali i zašto ondje nije dugo ostao:

"Otišao sam u restoran da se prijavim za posao, no nisu imali ništa otvoreno pa su mi ponudili da budem izbacivač. Tražili su da dođem u sakou, no nisam si ga mogao priuštiti, pa sam došao u običnoj majici. No onda me glavni izbacivač počeo učiti kako zaista nauditi nekome, kako nekoga ozlijediti i iduću večer sam rekao: 'Žao mi je, imam drugu ponudu, ne vraćam se.' Bilo je to previše za mene."

Prvi poslovi slavnih osoba - 4 Foto: In Magazin

Od boksačkih ringova do restoranskih kuhinja, iznenadili biste se gdje se sve moglo zateći današnje filmske face. Glumac Warren Brown, primjerice, prije glumačke karijere bio je dvostruki svjetski prvak u tajlandskom boksu.

Na pitanje kako je nakon takve sportske karijere završio u glumi, Warren je odgovorio: "Svaki dan se to pitam. Nikad me to nije zanimalo niti sam stremio tome. Boksao sam 10 godina, putovao svijetom."

Dodao je i kako je bilo ozljeda: "Ma bilo je puknuća noge, oka."

In Magazin: John Goodman - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Zatim je objasnio kako se ipak dogodio zaokret prema glumi: "Nešto je kliknulo i svidjelo mi se i krenuo sam na tečaj glume, netko me tamo zamijetio i dobio sam posao."

Svoje iskustvo u ugostiteljstvu imao je i glumac Lucas Bravo.

Prisjetio se kako je od šefa tražio priliku da napreduje u kuhinji: "Ne znam, pitao sam chefa: 'Gledaj, ništa više ne mogu naučiti iza šanka. Mogu li sad biti sous chef? Radit ću što god. Salate, kuhati meso, što treba.' I rekao je: 'OK, zašto ne?'"

In Magazin: John Goodman - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ono što je svima zajedničko jesu upornost i predanost onom dobro poznatom holivudskom snu, koji se baš zbog njih čini manje nedostižnim.

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