Glamurozne haljine zamijenila badićem: Prijović pokazala figuru nakon poroda i izazvala lavinu komplimenata

Aleksandra Prijović uživa u ljetnim danima na moru, a u crnom bikiniju s bijelim detaljima pokazala je vitku figuru i duge noge.
Aleksandra Prijović ljetne dane provela je uz Jadransko more, a svoje je pratitelje počastila fotografijama u kupaćem kostimu koje nisu prošle nezapaženo.3 vijesti o kojima se priča ljetna idila More, zalazak sunca i ljubav: Kći Ene Begović sa zaručnikom stvorila prizor kao s razglednice bez uljepšavanja Andrea Šušnjara progovorila o ranama iz djetinjstva: "Da se opet rodim, ne bih izabrala istu obitelj" skladan par Splitski gradonačelnik na Alku stigao s lijepom suprugom, zajedno su još od fakulteta
Popularna pjevačica pozirala je na brodu u crnom dvodijelnom bikiniju s bijelim obrubom, a jednostavan model istaknuo je njezinu vitku i zategnutu figuru. Ljetno izdanje upotpunila je crnim vizirom sa svijetlim detaljem, decentnom ogrlicom i narukvicama.
Na jednoj od fotografija Aleksandra je pozirala klečeći na sjedalu broda, dok se iza nje prostirao idiličan prizor plavog mora. U prvi plan došli su njezin ravan trbuh, zbog kojeg joj mnogi ne bi vjerovali da je prije niti godinu dana rodila drugo dijete, i duge noge, a pjevačica je pred objektivom djelovala potpuno opušteno.
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Aleksandra Prijović - 2 Foto: Instagram
Aleksandra Prijović - 3 Foto: Instagram
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Na drugoj fotografiji snimila je selfie dok se odmarala na brodu, ponovno pokazavši atraktivan kupaći kostim i preplanuli ten. Umjesto upečatljivih modnih dodataka, odlučila se za jednostavnu kombinaciju koja se savršeno uklopila u morski ambijent.
"Alooo, kakva ljepotaa", "Wooow, koliko si preeedivna!", "Anđeo", "Najlipša si", "Kakva je ovo ljepota, Božeee", "Mačkica", "Definicija savršenosti", "Goriš mačko!!!", pohvalili su je fanovi.
Aleksandra Prijović Foto: Instagram
Aleksandra Prijović - 5 Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/PIXSELL
Prijović je posljednjih godina postala jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, a osim nastupima i pjesmama, veliku pozornost javnosti redovito privlači i svojim modnim izdanjima. Ovoga puta glamurozne haljine sa scene zamijenila je bikinijem i pokazala kako izgleda kada koncertne obaveze nakratko zamijeni uživanjem na moru.
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