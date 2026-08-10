Naša poznata manekenka žestoko oplela po Hajdukovim navijačima: "Može vas biti sram!"

Nakon Hajdukova remija s Istrom 2:2 i nezadovoljstva s tribina, manekenka Faretta Radić oštro je osudila zvižduke treneru Gonzalu Garciji.

Hajduk je u drugom kolu HNL-a na Poljudu remizirao s Istrom 2:2. Bijeli su dva puta vodili, golovima Rokasa Pukštasa i Marka Livaje, no Istra je oba puta izjednačila, zadnji put u 90. minuti pogotkom Ahmetija koji je lišio domaćine prvih bodova sezone. Hajduk u dvije odigrane ligaške utakmice nema pobjedu.

Prema Dalmatinskom portalu, sa sjeverne tribine odmah po završetku počelo je skandiranje "Uprava odlazi", koje se ponovilo u nekoliko navrata.

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Faretta Radić - 1 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Potom su se mogle čuti i uvrede upućene predsjedniku kluba Ivanu Biliću: "Biliću, turčine, napuši se ku*ine."

Ponašanje Hajdukovih navijača nije se svidjelo manekenki Faretti Radić, koja je svoje razočaranje priznala na društvenim mrežama. Na Instagramu se oglasila podužom porukom nakon zvižduka upućenih treneru Hajduka Gonzalu Garciji te jasno poručila što misli o takvom odnosu prema klubu i njegovu treneru.

Faretta Radić Foto: Instagram Screenshot

"Dragi 'navijači' Hajduka, može vas biti sram zbog svih zvižduka upućenih treneru. Zadnju utakmicu bila sam na Poljudu i nisam mogla doći sebi kad sam to čula. Mene je bilo sram umjesto svih vas, takozvanih navijača koji se sjete da Hajduk postoji samo kad njima odgovara. Danas nisam mogla biti na utakmici, a onda čujem da ste opet zviždali. Može vas biti sram!" poručila je Radić.

Faretta Radić - 2 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Faretta Radić - 8 Foto: Profimedia

Istaknula je kako joj je draže da na tribinama bude manje ljudi koji iskreno podržavaju klub nego sezonskih navijača koji, prema njezinim riječima, smatraju da imaju pravo raditi "ovakve budalaštine".

"Iskreno, draže mi je kad nas je 8-10 tisuća PRAVIH navijača na stadionu nego kad dođu svi ti sezonski 'navijači' koji misle da su popili svu pamet svijeta i daju si za pravo raditi ovakve budalaštine. A povici nakon današnje utakmice? Koga tjerate? Sami sebe?" napisala je.

Faretta Radić - 7 Foto: Profimedia

Faretta Radić - 6 Foto: Profimedia

Radić se potom prisjetila i događaja s početka prošle sezone te poručila kako se ljubav prema klubu ne bi trebala pokazivati vrijeđanjem i pljuvanjem po svemu čim rezultat ili neka odluka nisu po volji navijača.

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"Prošla sezona započela je bacanjem baklji prema igračima, a ova sada ovakvim primitivnim ponašanjem prema svima. Kao netko tko istinski voli i prati Hajduk, mogu vam samo reći jedno: ne možete se nazivati navijačima, a istovremeno pljuvati po svemu čim nešto nije po vašem."

Faretta Radić - 1 Foto: Profimedia

Faretta Radić - 1 Foto: Duje Klarić / CROPIX

Svojom objavom Faretta je tako stala u obranu trenera Gonzala Garcije i poslala jasnu poruku dijelu publike na Poljudu – podrška klubu, prema njezinu mišljenju, ne bi trebala ovisiti samo o rezultatu i trenutnom zadovoljstvu navijača.

Faretta je jedna od najzaposlenijih modela u modnoj industriji. Skautirali su je kada je imala samo 16 godina, a profesionalnu karijeru je započela nakon završetka srednje medicinske škole. Kao ekskluzivna manekenka Givenchyja debitirala je 2016., a u svojoj karijeri nosila je revije za brendove Victoria Beckham, Mugler, Roberto Cavalli, Chloé, Alexander McQueen, Chanel, Dior, Alberta Ferretti, Versace, Prada, Valentino, Fendi, Ralph Lauren, Miu Miu, Marc Jacobs i ostale.

Već s 19 godina W Magazine ju je odabrao kao jednu od 15 nadolazećih manekenki sezone 2017., a sam Vogue, na čijim naslovnicama različitih izdanja se našla, za nju je pisao: "Rijetko je da model ima potpuni paket moćnog hoda, zahtijevajućeg prisustva i ljepote nove razine, a nekako Faretta sve to ima."

Kada je Kendall Jenner 2018. dala intervju u kojem je poručila kako nikad nije bila jedna od onih djevojaka koje bi radile 30 revija po sezoni, mnoge njezine kolegice su je kritizirale, a među njima je bila i Faretta.

Kendall Jenner Faretta (Foto: Instagram) Foto: Instagram

"Doista?!?!?!?!?! Biti lijen ne znači biti izbirljiv. Mi radimo (!) jako naporno, no to ne možeš reći za sebe. I nakon svega se još usuđuješ ovako razgovarati?!", napisala je ljutita Faretta, poručivši Jenner kako je do unosnih pozicija došla samo na račun svoje obitelji.

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