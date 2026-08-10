More, zalazak sunca i ljubav: Kći Ene Begović sa zaručnikom stvorila prizor kao s razglednice

Lana Radeljak ljetne dane provodi na Braču sa zaručnikom Antonijem Barišićem, a na Instagramu je pokazala romantične trenutke s njihova zajedničkog odmora.
Lana Radeljak ove ljetne dane provodi na otoku Braču, a društvo joj pravi zaručnik Antonio Barišić.3 vijesti o kojima se priča bajkoviti prizori Udala se slastičarka iz MasterChefa! Svom Argentincu izrekla je da u rodnoj Hercegovini prkosi vremenu Tko bi joj dao 58 godina? Duboko rezani kupaći stavio je njezine adute u prvi plan čuva uspomenu na njega Njezinog oca obožavala je cijela Hrvatska! Kći neprežaljenog pjevača projurila špicom na dva kotača
Djelić njihove ljetne idile podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila prizore s mora i pokazala kako izgleda njihov zajednički odmor.
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Lana Radeljak i Antonio Barišić - 3 Foto: Instagram Screenshot
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Na jednoj od fotografija Lana i Antonio poziraju tijekom vožnje brodom, a iza njih se pruža pogled na more obasjano zalazećim suncem. Opušteni i nasmijani, zaručnici su tako zabilježili jedan od zajedničkih trenutaka daleko od svakodnevnih obaveza.
Lana Radeljak i Antonio Barišić - 2 Foto: Instagram Screenshot
Lana Radeljak, Antonio Barišić Foto: Instagram
Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram
Da uživa u ljepotama Brača, Lana je pokazala i drugim prizorom. Objavila je fotografiju kristalno čistog mora i kamenite obale, uz pogled prema planinama u daljini, otkrivajući tako dio ambijenta u kojem provodi ljetne dane.
Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak i Antonio Barišić Foto: Josip Moler/Cropix
Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak Foto: Josip Moler/Cropix
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Kći poduzetnika Josipa Dikana Radeljaka i pokojne glumice Ene Begović svoju privatnost uglavnom čuva podalje od javnosti, no s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijeli poneki trenutak s Antonijem, kojeg je javnost mogla upoznati kao natjecatelja u MasterChefu. Par je zaručen, a njihova najnovija fotografija s Brača pokazuje da ovo ljeto koriste za zajednički odmor i uživanje na Jadranu.
Proteklog mjeseca Lana, koja je imala samo mjesec i pol dana kada je ostala bez majke, prisjetila se Ene u objavi na Instagramu, o čemu više čitajte OVDJE.
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