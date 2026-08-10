More, zalazak sunca i ljubav: Kći Ene Begović sa zaručnikom stvorila prizor kao s razglednice

Lana Radeljak ljetne dane provodi na Braču sa zaručnikom Antonijem Barišićem, a na Instagramu je pokazala romantične trenutke s njihova zajedničkog odmora.

Lana Radeljak ove ljetne dane provodi na otoku Braču, a društvo joj pravi zaručnik Antonio Barišić.

Djelić njihove ljetne idile podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavila prizore s mora i pokazala kako izgleda njihov zajednički odmor.

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Lana Radeljak i Antonio Barišić - 3 Foto: Instagram Screenshot

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Na jednoj od fotografija Lana i Antonio poziraju tijekom vožnje brodom, a iza njih se pruža pogled na more obasjano zalazećim suncem. Opušteni i nasmijani, zaručnici su tako zabilježili jedan od zajedničkih trenutaka daleko od svakodnevnih obaveza.

Lana Radeljak i Antonio Barišić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Lana Radeljak, Antonio Barišić Foto: Instagram

Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram

Da uživa u ljepotama Brača, Lana je pokazala i drugim prizorom. Objavila je fotografiju kristalno čistog mora i kamenite obale, uz pogled prema planinama u daljini, otkrivajući tako dio ambijenta u kojem provodi ljetne dane.

Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak i Antonio Barišić Foto: Josip Moler/Cropix

Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak Foto: Josip Moler/Cropix

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Kći poduzetnika Josipa Dikana Radeljaka i pokojne glumice Ene Begović svoju privatnost uglavnom čuva podalje od javnosti, no s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijeli poneki trenutak s Antonijem, kojeg je javnost mogla upoznati kao natjecatelja u MasterChefu. Par je zaručen, a njihova najnovija fotografija s Brača pokazuje da ovo ljeto koriste za zajednički odmor i uživanje na Jadranu.

Proteklog mjeseca Lana, koja je imala samo mjesec i pol dana kada je ostala bez majke, prisjetila se Ene u objavi na Instagramu, o čemu više čitajte OVDJE.

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