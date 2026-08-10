Strasti im ne nedostaje! U oskudnom badiću nije skidala ruke sa 16 godina mlađeg supruga

Heidi Klum i suprug Tom Kaulitz uživaju na romantičnom odmoru na Svetom Bartolomeju, gdje su razmjenjivali nježnosti u moru, a slavna manekenka privukla je poglede vitkom figurom u oskudnom bikiniju.

Heidi Klum i njezin suprug Tom Kaulitz ljetne dane provode na egzotičnom Svetom Bartolomeju, a zaljubljeni par nije skrivao koliko uživa u zajedničkim trenucima. Supružnici su snimljeni na plaži tijekom opuštenog dana ispunjenog kupanjem, sunčanjem i izmjenjivanjem nježnosti.

Posebno su privukli pozornost dok su zajedno uživali u moru. Razmjenjivali su poljupce i zagrljaje ne obazirući se na okolinu, a fotografije jasno pokazuju da ni nakon godina ljubavi među njima ne nedostaje strasti.

Heidi Klum i Tom Kaulitz - 4 Foto: Profimedia

Heidi Klum i Tom Kaulitz - 6 Foto: Profimedia

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Poznata 53-godišnja manekenka za dan na plaži odabrala je oskudni bikini u smeđim tonovima, u kojem je pokazala vitku figuru te da i u šestom desetljeću života održava formu. Ležerno ljetno izdanje upotpunila je sportskom kapom i sunčanim naočalama, a kosu je ostavila raspuštenu.

Heidi Klum i Tom Kaulitz - 3 Foto: Profimedia

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Heidi je i ovoga puta pokazala da se na odmoru ne opterećuje glamuroznim izdanjima po kojima je poznata s crvenih tepiha. Bez kompliciranih modnih dodataka i u potpuno opuštenom izdanju uživala je u kristalno čistom karipskom moru i društvu svoga supruga.

Heidi Klum i Tom Kaulitz - 4 Foto: Profimedia

Heidi Klum i Tom Kaulitz - 2 Foto: Profimedia

Klum i 16 godina mlađi glazbenik grupe Tokio Hotel u braku su od 2019. godine, a njihove zajedničke fotografije s odmora redovito privlače pozornost javnosti. Ni ovaj put nije bilo drukčije – poljupci u moru bili su dovoljan dokaz da zaljubljeni supružnici svoj karipski odmor provode u romantičnom raspoloženju.

Na fotkama koje je sama objavila šeširom je skrivala svoje obline, o čemu više čitajte OVDJE.

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