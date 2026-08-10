Tatjana Jurić blista na odmoru, fotografija u badiću pokazuje koliko joj godi ljeto

Tatjana Jurić odmara se u Bilicama, gdje uživa u sunčanju, kupanju i dalmatinskim delicijama, a ljetnu bezbrižnost najbolje je opisala porukom.

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić ljetne dane provodi u Bilicama, gdje je, sudeći prema prizorima koje je podijelila na društvenim mrežama, svakodnevne obveze zamijenila pravim dalmatinskim odmorom. Sunce, more, dobra hrana i opuštanje trenutačno su joj, čini se, sasvim dovoljni.

Jurić je pokazala i kako izgledaju njezini trenuci odmora uz more. Pozirala je opušteno smještena u ležaljci, odjevena u jednostavan crni kupaći kostim, a ljetno izdanje upotpunila je velikim sunčanim naočalama i maramom omotanom oko glave.

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Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram

Tatjana Jurić - 2 Foto: Gordan Svilar/bravo

Tatjana Jurić - 2 Foto: Instagram

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Da na odmoru nema mjesta strogom rasporedu, dala je do znanja i duhovitom porukom koju je objavila na Instagramu.

"Sve po planu! Plana nema", napisala je Tajči, a upravo ta rečenica najbolje opisuje atmosferu njezina boravka u Bilicama – bez žurbe i unaprijed zacrtanih obveza.

A pravi dalmatinski odmor teško može proći bez domaćih morskih delicija. Među fotografijama koje je podijelila našao se i bogat tanjur s ribom i lignjama s gradela, posluženima uz maslinovo ulje i začinsko bilje.

Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Tatjana Jurić - 1 Foto: Instagram

Sudeći prema objavljenim prizorima, Jurić je pronašla idealnu formulu za ljetni predah – malo sunčanja, kupanja i uživanja u lokalnoj gastronomiji, uz najvažnije pravilo odmora: ne imati plan.

Ovoga ljeta Tatjana je boravila i u Kanadi na Svjetskom prvenstvu, o čemu je više ispričala za naš portal OVDJE.

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