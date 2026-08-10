Nema odmora ni ljeti! Ivica Kostelić poveo sinove na zahtjevan trening, pogledajte što su zajedno svladali

Ivica Kostelić pokazao je kako sa sinovima Ivanom i Leonom te njihovim prijateljima provodi aktivno ljeto vodeći ih na zahtjevan uspon koji su zajednički završili osvajanjem vrha.

Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić poznat je po ljubavi prema sportu i aktivnom načinu života, a čini se da taj duh prenosi i na svoje sinove Ivana i Leona.

Na Instagramu je pokazao kako izgleda njihov zajednički ljetni trening, a ovoga puta društvo su im pravili i prijatelji dječaka.

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Ivica Kostelić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Ivica Kostelić - 3 Foto: Instagram Screenshot

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Kostelić je objavio snimke uspona po strmom i kamenitom terenu, na kojima se vidi kako predvodi malu sportsku ekipu prema vrhu. Visoke ljetne temperature očito ih nisu spriječile da se uhvate ukoštac sa zahtjevnom stazom, a dječaci su za Kostelićem odlučno svladavali uspon.

Ivica Kostelić - 4 Foto: Instagram Screenshot

"Jedino što te čeka na vrhu brda jest vrh brda", poručio je Kostelić uz snimke, dajući naslutiti da je cilj treninga bio upravo izazov, trud i zadovoljstvo koje dolazi nakon njegova svladavanja.

Ivica Kostelić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Da se trud isplatio, pokazao je završnom fotografijom. Ivica je sa sinovima i njihovim prijateljima pozirao na vrhu, dok se iza njih pružao spektakularan pogled na planine i more u bojama zalaska sunca. Dječaci su podignutim rukama proslavili uspješno odrađen uspon, a fotografiju je kratko opisao riječima "top of the hill".

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Iako je profesionalnu skijašku karijeru završio prije gotovo desetljeća, Kostelić očito i dalje ne odustaje od fizičkih izazova, a sada u njima ima i novu ekipu – sinove Ivana i Leona te njihove prijatelje.

Nedavno je progovorio o vjeri, o čemu više možete pročitati OVDJE.

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