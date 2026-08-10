Brat Angeline Jolie s 53 godine javno objavio da je gej, iza njega je brak s prijateljicom

Nakon godina skrivanja dijela sebe, James Haven odlučio je javno progovoriti o svojoj seksualnosti i poručio da napokon slobodno ulazi u novo životno poglavlje. Brat Angeline Jolie otkrio je i kako danas izgleda njegov odnos s bivšom suprugom Romi Imbelli, koja mu je pružila podršku nakon kraha njihova kratkog braka.

Stariji brat Angeline Jolie, James Haven, javno je objavio da je gej. Pedesettrogodišnji glumac o svojoj je seksualnosti otvoreno progovorio nakon završetka braka s Romi Imbelli, dugogodišnjom prijateljicom s kojom je ostao iznimno blizak i nakon njihova razlaza.

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Haven je svoju priču podijelio tijekom razgovora na njezinu Substack livestreamu, poručivši kako za njega počinje novo životno poglavlje. Na pitanje bivše supruge kako se danas identificira, kratko je odgovorio: ''Ja sam gej''.

Sin glumca Jona Voighta i pokojne Marcheline Bertrand potom se osvrnuo na odrastanje i trenutke iz djetinjstva koje danas promatra iz sasvim drukčije perspektive. Ispričao je kako je kao dječak bio fasciniran Disneyjevim princezama te je potajno stavljao šljokice na obraze i maskaru na trepavice.

Angelina Jolie, Jamse Haven Foto: Erik C Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Objasnio je da tada nije znao riječima izraziti zašto se u tim trenucima osjećao više poput sebe. Kako je odrastao, počeo je preispitivati treba li taj dio svoje osobnosti skrivati kako bi se uklopio među druge dječake.

''Kao i mnoga gej djeca, naučio sam preispitivati dijelove sebe mnogo prije nego što sam ih naučio slaviti'', poručio je.

Danas, kaže, više ne želi skrivati tko je. Naglasio je kako za njega coming out ne predstavlja promjenu identiteta, nego priliku da drugi napokon upoznaju osobu koja je oduvijek bila tu.

Angelina Jolie, Jamse Haven Foto: BEI/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

''Nadam se da moja obitelj i drugi mogu izabrati ljubav umjesto straha, razumijevanje umjesto osude i povezanost umjesto uvjerenja koja su nas možda razdvajala'', poručio je Haven, dodajući kako želi da ga njegovi bližnji i dalje vide kao istu osobu koju su oduvijek poznavali.

U još jednoj videoporuci objavljenoj 6. kolovoza kazao je kako započinje novo životno razdoblje.

''Nakon mnogo godina oporavka od trauma iz djetinjstva, sada sam slobodan živjeti život za koji vjerujem da sam ga oduvijek trebao živjeti. Život nade, mira i ljubavi'', rekao je.

Njegova objava dolazi nakon neobičnog i vrlo kratkog braka s Romi Imbelli. Njih dvoje poznavali su se više od dva desetljeća prije nego što su se u kolovozu 2024. vjenčali na ceremoniji u Laguna Beachu u Kaliforniji. Međutim, samo 15 dana nakon vjenčanja Imbelli je podnijela zahtjev za poništenje braka.

Angelina Jolie, Jamse Haven Foto: Robert Hepler Collection / Everett / Profimedia

Tijekom njihova zajedničkog razgovora priznala je kako je i u vrijeme vjenčanja naslućivala da je Haven gej, ali se s time nije željela suočiti jer se bojala da bi ga na taj način mogla izgubiti.

Unatoč propalom braku, među njima nije došlo do potpunog prekida odnosa. Imbelli, koja Havena poznaje više od 20 godina, istaknula je da ga i dalje smatra jednom od najvažnijih osoba u svom životu.

''Ti nisi moj bliski prijatelj. Ti si moja ljubav. I slučajno si gej'', poručila mu je tijekom razgovora.

O njegovoj odluci da javno progovori oglasila se i na Instagramu, gdje je naglasila da joj namjera nije bila razotkriti osobu koju voli, nego joj pomoći da se oslobodi tereta skrivanja.

Angelina Jolie, Jamse Haven Foto: BEI/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

''Uvijek ću ga voljeti. Samo ne kao njegova supruga, nego kao svoju obitelj, najboljeg prijatelja i jednu od najvećih ljubavi svog života“, napisala je.

Pred Havenom je sada i novi poslovni projekt. Prema pisanju Page Sixa, priprema vlastiti tjedni podcast ''Save Haven with James Haven'', no datum njegova početka zasad nije poznat.

James Haven i Angelina Jolie jedina su djeca Jona Voighta i Marcheline Bertrand.

Brat i sestra svojedobno su privukli veliku medijsku pozornost svojim prisnim odnosom, posebno nakon kontroverznog poljupca pred kamerama tijekom sezone holivudskih nagrada 2000. godine.

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