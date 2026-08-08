Njezinog oca obožavala je cijela Hrvatska! Kći neprežaljenog pjevača projurila špicom na dva kotača

U subotu se centrom Zagreba provozila Izabela Vrtar, kći tragično preminulog pjevača Tomislava Ivčića.

Subotnja zagrebačka špica i ovoga je vikenda, unatoč visokim temperaturama, privukla brojna poznata lica, a među njima je bila i Izabela Vrtar. Novinarka i urednica ovog se puta nije odlučila za klasičnu šetnju centrom metropole, već je gradskim ulicama prošla na biciklu.

Izabela je za vožnju odabrala ležernu ljetnu kombinaciju – široku crnu majicu i bež hlače, uz smeđe sandale, sunčane naočale i veliku svijetlu torbu. Dobro raspoložena, biciklom se probijala kroz užurbano središte Zagreba, a nije prošla nezapaženo ni fotografima.

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Izabela Vrtar Foto: Josip Moler/Cropix

Izabela Vrtar Foto: Josip Moler/Cropix

Osim po vlastitoj dugogodišnjoj karijeri u medijima, Izabelu javnost dobro poznaje i kao najstariju kćer legendarnog hrvatskog pjevača Tomislava Ivčića. Glazbenik je tragično poginuo u prometnoj nesreći u Zagrebu 1993. godine, a njegova kći tijekom godina često je javno govorila o tome koliko joj otac nedostaje te se aktivno uključila u očuvanje njegove glazbene ostavštine.

Posebno emotivno o ocu govorila je 2023. godine, kada su obilježene tri desetljeća od njegove smrti. Prisjetila se koliko joj je nekada bilo teško slušati njegove pjesme jer je u njima ponovno čula očev glas.

Izabela Vrtar Foto: Darko Tomas / CROPIX

Tomislav Ivčić - 2 Foto: Marko Čolić/Cropix arhiva

"Osjećaj da čuješ glas svog oca, a ne možeš ga zagrliti... neopisivo je težak", napisala je tada Izabela, otkrivši da je s vremenom ipak ponovno pronašla toplinu u njegovoj glazbi.

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Koliko godine nisu umanjile emocije, pokazala je i u jednoj od ranijih objava posvećenih ocu.

"Četvrt stoljeća, 25 godina, veći dio života bez tebe", napisala je, dodavši kako joj je njegov odlazak u srcu istodobno ostavio ogromnu prazninu i punoću. U drugoj se objavi prisjetila koliko joj znači fizička sličnost s ocem, ali i priznala da joj njegov glas i dalje budi snažne emocije.

Ivčićeva glazba, smatra njegova kći, odavno je prerasla granice njihove obitelji. Izabela je svojedobno istaknula kako odmalena zna da njezin otac nije bio samo moj, već da je svojim glazbenim i ljudskim nasljeđem ostavio trag na generacijama slušatelja. Upravo je ona sa sestrom Kristinom sudjelovala i u pripremi koncerata održanih 2023. godine u njegovu čast.

In Magazin: Tomislav Ivčić - 5 Foto: In Magazin

Tomislav Ivčić (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Danas Izabela nastavlja svojim putem, ali uspomenu na oca redovito čuva i dijeli s javnošću. A ove sunčane kolovoške subote uhvaćena je u sasvim svakodnevnom izdanju – na dva kotača, usred zagrebačke vreve, pokazujući da se špicom ne mora uvijek samo šetati.

Koju uspomenu na njega rado dijeli, pogledajte OVDJE.

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