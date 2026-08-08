Ni na odmoru ne spušta modnu ljestvicu! Victoria Beckham u bikiniju zasjenila čak i jahtu od 16 milijuna funti

Victoria Beckham uživa na luksuznom obiteljskom odmoru na Mediteranu, no idilične prizore s jahte i dalje prati priča o navodno zategnutim odnosima sa sinom Brooklynom.

Victoria Beckham uživa u još jednom luksuznom obiteljskom odmoru. Bivša članica Spice Girls sunčane dane provodi na Mediteranu, gdje je u petak snimljena na obiteljskoj jahti vrijednoj čak 16 milijuna funti u blizini Saint-Tropeza.

Victoria (52) ni na odmoru ne odustaje od besprijekorno dotjeranih modnih izdanja. Ovoga puta odabrala je bikini u neutralnoj taupe nijansi s prozirnim detaljem, a kombinaciju je upotpunila predimenzioniranim sunčanim naočalama i golemim slamnatim šeširom.

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Victoria Beckham - 2 Foto: Profimedia

Victoria Beckham - 3 Foto: Profimedia

Društvo joj je pravila 15-godišnja kći Harper, koja je također privukla pažnju svojim ljetnim stylingom. Nosila je cvjetni top boje breskve s vezanjem oko vrata, upečatljive viseće naušnice i smeđu Birkin torbu.

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Ipak, čini se kako ju je od spektakularnog pogleda na Mediteran više zanimao mobitel koji gotovo nije ispuštala iz ruku.

Victoria Beckham - 1 Foto: Profimedia

Harper Beckham - 6 Foto: Profimedia

Victoria Beckham - 7 Foto: Profimedia

Na luksuznoj, približno 40 metara dugoj jahti okupio se velik dio obitelji. Uz Victoriju i Harper bili su David Beckham, sin Romeo i njegova djevojka Kim Turnbull, kao i Victorijini roditelji Jackie i Tony te sestra Louise. David je tijekom odmora pokazao isklesanu figuru u plavim kratkim hlačama, dok je obitelj uživala u sunčanju, druženju i zajedničkom fotografiranju na palubi.

Victoria Beckham - 5 Foto: Profimedia

Victoria i David Beckham - 7 Foto: Profimedia

Victoria i David Beckham - 4 Foto: Profimedia

Na obiteljskom ljetovanju nema najmlađeg sina Cruza, koji trenutačno sa svojim bendom The Breakers nastupa po Sjevernoj Americi. Osim njega, na brodu Beckhamovih nema ni najstarijeg Brooklyna sa suprugom Nicolom, koji su posljednjih godinu i pol dana u katastrofalnim odnosima s obitelji.

Koja je najveća Beckhamova strast u posljednje vrijeme, pogledajte OVDJE.

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