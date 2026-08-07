Znate li tko je ovo? Kao dijete ostala je bez oba roditelja, a onda i bez milijuna koje je trebala naslijediti

Tiger Lily Hutchence, kći pokojnih Michaela Hutchencea i Paule Yates, nakon djetinjstva obilježenog gubitkom roditelja, smrću sestre i problemima s očevom ostavštinom danas živi mirnijim obiteljskim životom te je snimljena u šetnji s djetetom.

Tiger Lily Hutchence, jedina kći pokojnog frontmena INXS-a Michaela Hutchencea i televizijske voditeljice Paule Yates, snimljena je u Londonu u šetnji s djetetom, a prizori iz njezine svakodnevice pokazuju koliko se njezin današnji, miran obiteljski život razlikuje od burne i tragične priče koja ju prati od najranijeg djetinjstva.

Heavenly Hiraani Tiger Lily Hutchence danas ima 30 godina, a fotografi su je ovih dana snimili tijekom opuštene šetnje dok je gurala dječja kolica.

Galerija 21 21 21 21 21

Tiger Lily Hutchence - 7 Foto: ROWA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tiger Lily Hutchence - 1 Foto: ROWA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Odjevena sasvim ležerno, u traperice i široku košulju s uzorkom, razgovarala je na mobitel, a njezino izdanje još je jednom pokazalo koliko se razlikuje od glamuroznog svijeta u kojem su živjeli njezini slavni roditelji.

Tiger Lily Hutchence - 3 Foto: ROWA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tiger Lily prošle je godine postala majka. Prvo dijete dobila je sa suprugom Benom Archerom, s kojim se prije toga vjenčala na intimnoj ceremoniji u istočnom Londonu pred tridesetak najbližih ljudi. Među uzvanicima bili su Bob Geldof, koji ju je odgojio, njezine sestre Pixie i Fifi te njezin kum Nick Cave.

Današnja obiteljska idila posebno je dirljiva kada se prisjetimo svega što je Tiger Lily prošla.

Michael Hutchence - 12 Foto: Profimedia

Rođena je 1996. godine kao jedino dijete Michaela Hutchencea, karizmatičnog frontmena grupe INXS, i britanske televizijske zvijezde Paule Yates. Imala je tek 16 mjeseci kada je njezin otac u studenome 1997. pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Sydneyju. Imao je samo 37 godina.

Michael Hutchence - 1 Foto: Afp

Samo tri godine poslije dogodila se nova tragedija. Paula Yates umrla je 2000. godine u dobi od 41 godine od slučajnog predoziranja heroinom, a Tiger Lily tada je imala samo četiri godine. U samo nekoliko godina tako je ostala bez oba biološka roditelja.

Brigu o njoj tada je preuzeo Bob Geldof, bivši suprug njezine majke. Paula je s frontmenom Boomtown Ratsa imala tri kćeri – Fifi Trixibelle, Peaches i Pixie – pa je Tiger Lily nastavila odrastati sa svojim polusestrama. Geldof je poslije i formalno posvojio djevojčicu te ju je nastojao držati podalje od medijske buke koja je pratila njezine roditelje.

No tragedijama tu nije bio kraj.

Tiger Lily Hutchence - 5 Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Godine 2014., kada je Tiger Lily imala 17 godina, preminula je njezina voljena polusestra Peaches Geldof. Imala je samo 25 godina i iza sebe je ostavila supruga Thomasa Cohena i dvojicu malih sinova. Njezina smrt bila je još jedan težak udarac obitelji koja je već prošla kroz niz bolnih gubitaka.

Pogledaji ovo Celebrity Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat

Tiger Lily poslije je otkrila koliko ju je upravo Peachesin odlazak obilježio. Kada je 2022. objavila album Tragic Tiger's Sad Meltdown, objasnila je da je velik dio pjesama posvećen sestri koju je izgubila kao tinejdžerica.

Uz obiteljske tragedije godinama se provlačila i nevjerojatna priča o nestalom bogatstvu njezina oca.

Tiger Lily Hutchence - 4 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nakon Hutchenceove smrti očekivalo se da će njegova jedina kći naslijediti znatan dio njegove imovine. Međutim, financijska struktura njegove ostavštine pokazala se iznimno kompliciranom. Još 1998. izvještavalo se da je glazbenik formalno ostavio vrlo malo imovine na svoje ime, dok su nekretnine i druga sredstva bila povezana s mrežom trustova i kompanija.

Istraga australskog ABC-jeva Four Cornersa, temeljena na dokumentima iz Paradise Papersa, poslije je otkrila da su prava povezana s Hutchenceovom glazbom i njegovom imovinom završila u složenim poslovnim strukturama povezanima s njegovim nekadašnjim suradnikom Colinom Diamondom. ABC je izvijestio da je Tiger Lily primila određeni iznos, ali ni približno vrijednosti koja se povezivala s pravima njezina oca. Diamond nije odgovorio na njihove ponovljene upite.

Tiger Lily Hutchence - 1 Foto: Profimedia

Zbog toga nije sasvim precizno reći da je netko dokazano pronevjerio njezinu ostavštinu – sudbina Hutchenceove imovine desetljećima je predmet sporova, optužbi njegove obitelji i novinarskih istraga. Ono što jest dokumentirano jest da Tiger Lily nije dobila milijune koje su mnogi očekivali da će naslijediti.

Za razliku od roditelja, Tiger Lily tijekom odrastanja nije pokazivala veliku želju za životom pod reflektorima. Studirala je na Goldsmithsu u Londonu, bavila se glazbom i umjetnošću, neko je vrijeme živjela u Australiji, a posljednjih godina bavi se i umjetničkom psihoterapijom.

Tiger Lily Hutchence - 2 Foto: Profimedia

A nakon toliko gubitaka čini se da je upravo u privatnom životu pronašla stabilnost za kojom je dugo tragala. S Benom Archerom počela je vezu 2023. godine, potom su se vjenčali, a dolaskom njihova prvog djeteta započelo je potpuno novo poglavlje njezina života.

Najnovije fotografije tako prikazuju gotovo nevjerojatan kontrast: djevojčica čije su djetinjstvo obilježile smrti roditelja, izgubljena ostavština i prerana smrt sestre danas ulicama Londona gura kolica sa svojim djetetom i vodi život daleko od rock'n'roll kaosa u kojem je započela njezina životna priča.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Sjećate se tete Zelde iz Sabrine? Danas ima 67 godina, a izgleda znatno mlađe!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Franka Batelić pokazala što nosi na more, bez ovoga ne može ni na odmoru

Pogledaji ovo Celebrity Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice

Pogledaji ovo Zanimljivosti Filip Juričić najavio novu ulogu na Novoj TV koja će obilježiti ovu jesen: ''Mog lika upoznajemo u jednom kaotičnom trenutku''