S kime je to Mario Roth zaratio na jezeru? Ispričao nam je kako je došlo do bijega na odmoru!

Znamo da tequila obično jamči burnu noć i još burnije jutro, ali Mariju Rothu ona je dala inspiraciju za novu ljetnu pjesmu. Prisjetio se i kako to izgleda kad te ponese pokoja više, a sve je otkrio, naravno, u ugodnoj čašici razgovora s našim Dinom Stošićem.

Publika ga poznaje kao karizmatičnog i uvijek dobro raspoloženog frontmena grupe Vigor, no Mario Roth sada je napravio korak dalje i predstavio pjesmu "Kao tequila", svoj prvi kompletni autorski rad.

"Inače sam ja i skladao, još kao klinac, meni je tata kupio, sjećam se, sa 12 godina, neku klavijaturu. Ja sam ti tu počeo drndat' po tome i shvatio sam da osim tog nekog eto spisateljskog dijela, odnosno talenta kojeg imam od malena, da posjedujem i to. (...) Radi se o pjesmi koja je senzualna, koja je ljetna, koja je seksi, baš onako kako zapravo ljeto i treba biti", ispričao je Mario Roth.

Naslov pjesme priziva dobre tulume, no u stihovima ipak prevladava romantika. Mario se tom prilikom prisjetio i jedne proslave na kojoj je pokoja čašica više ipak učinila svoje.

In Magazin: Mario Roth - 1 Foto: In Magazin

"E, nećeš vjerovat. Moje prvo pijanstvo se dogodilo tamo negdje 2011. Znači, ne tako davno. Već kao klipan. I to mi se prijatelj ženio u Osijeku i malo smo raspustili uzde, kako se to kaže. Baš, baš sam se jako napio i to je onako, dočekala me čistačica. Ja sam se šuščurio u neki kut jer mi je tamo bilo super hladovina, ljeto je bilo, sjećam se. Probudili su me u 7.00 ujutro, nisam znao ni gdje sam, ni ko sam, ni šta sam."

Pred njim je sada razdoblje punjenja baterija. Putovanja ga iznimno inspiriraju pa će se uskoro zaputiti prema našoj obali, dok na jesen planira posjetiti Siciliju. Ipak, odmor na mađarskom jezeru Balaton ima posebno mjesto u njegovu srcu.

In Magazin: Mario Roth - 6 Foto: In Magazin

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"To je neka naša tradicija. Već petu godinu za redom. Uzmemo si nekih 5-6 dana, odemo malo na Balaton, čisto da malo promijenimo okolinu. Ja sam prošao našu obalu i kako privatno, tako i zbog posla, zaista uzduž poprijeko pet puta. I znam sve. I naša obala je prelijepa, i naša obala zaista divna. Ali jednostavno dođe do tog nekog zasićenja, želiš vidjeti i doživiti nešto drugo."

No opuštanje uz jezero nije prošlo potpuno mirno. Mario je ondje doživio i neobičan susret s labudom koji će, čini se, još dugo pamtiti.

In Magazin: Mario Roth - 5 Foto: In Magazin

"Labud me je ovoga povijao ili labudica, ne znam šta je bilo, nisam gledao ispod repa. Ja kao veliki ljubitelj životinja svaki put kad vidim životinju se pretvaram onako malo u polu debila. Onda, znaš, pričam se o životinjima, 'pa di si ti sunce jedno malo'. Tako sam ti ja pričao tom labudu koji me vjerovatno nije razumio nego sam trebao na mađarski Herbereš, Kerbereš. I malo sam mu se previše približio i povijao me labud. Jedno dvijesto metara me ovoga vijao tamo po Balatonu."

In Magazin: Mario Roth - 2 Foto: In Magazin

Osim novih pjesama i uzbudljivih putovanja, Mario ima još jedan velik razlog za osmijeh. Sretno je zaljubljen, a u ljubavi najviše cijeni male, svakodnevne znakove pažnje.

"U svakom odnosu, bilo ljubavnom, prijateljskom, nebitno, sitnice su krupnice. Ja sam to davnih dana naučio. Veliki skupi pokloni meni apsolutno ne znače ništa. To materijalno ti ne predstavlja ništa ako si ti duhovno siromašan. Ne moramo se mi govoriti svaki dan 'volim te'. Opet su to riječi koje samo iz tebe izađu, mogu imati značenja i ne moraju."

In Magazin: Mario Roth - 4 Foto: In Magazin

Bez obzira na to stvara li novu glazbu, istražuje nove destinacije ili jednostavno uživa u malim životnim trenucima, Mario Roth dobro zna kako uživati u životu. I premda je zimsko dijete, pokazao je da mu itekako dobro pristaju vrući ljetni ritmovi.

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