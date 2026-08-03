Novi Spider-Man pomiče granice: U samo tri dana srušio rekorde i ispisao filmsku povijest

Povratak Spider-Mana na velika platna nadmašio je i najoptimističnija očekivanja. Film "Spider-Man: Novo doba" već je tijekom prvog vikenda srušio niz rekorda i ostvario jednu od najvećih kino-premijera u povijesti.

Novi film ''Spider-Man: Novo doba'' već je u prvom vikendu prikazivanja postao jedan od najvećih kinohitova godine. Najnovije ostvarenje iz popularne franšize ostvarilo je impresivne rezultate na svjetskim kino blagajnama i odmah se upisalo među najuspješnije premijere u povijesti.

Već tijekom prva tri dana prikazivanja film je diljem svijeta zaradio čak 927 milijuna dolara, od čega je 355 milijuna ostvareno u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Time je postao druga najuspješnija premijera svih vremena na američkom tržištu, odmah iza filma ''Osvetnici: Završnica'' iz 2019. godine.

Spider-Man: Novo doba Foto: Columbia Pictures - Marvel Studi / Christophel Collection / Profimedia

U novom nastavku Tom Holland četvrti put utjelovljuje Petera Parkera, odnosno Spider-Mana, dok se u ulozi MJ ponovno pojavljuje njegova supruga Zendaya. Radnja prati svijet u kojem kriminal ponovno uzima maha, a mnogi su zaboravili tko je zapravo Spider-Man.

Predsjednik i izvršni direktor Sony Picture Group Entertainmenta Tom Rothman istaknuo je kako je srž filma mnogo više od akcije i spektakla.

''Spider-Man: Novo doba'' u svojoj je biti priča o prijateljstvu i povezanosti među ljudima, a upravo je to, smatra, osvojilo publiku svih generacija diljem svijeta.

Tom Holland i Zendaya - 2 Foto: Profimedia

Prema podacima tvrtke ''Rentrak'', riječ je i o najvećem otvaranju jednog filma od pandemije koronavirusa, što dodatno potvrđuje koliko je publika željno iščekivala povratak omiljenog superheroja.

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Tom Holland i Zendaya - 3 Foto: Afp

Sjajne brojke ostvarene su i izvan Sjeverne Amerike. Film je na međunarodnim tržištima zaradio 572 milijuna dolara, a najveći doprinos stigao je iz Kine, gdje je tijekom prvog vikenda prodano ulaznica u vrijednosti od 121 milijun dolara.

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Veliki uspjeh ''Spider-Mana: Novo doba'' nastavlja iznimno snažno ljeto za svjetske kino blagajne, koje su ove godine obilježili i hitovi poput ''Priče o igračkama 5'' te ''Odiseje''.

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