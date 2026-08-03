Novi Spider-Man pomiče granice: U samo tri dana srušio rekorde i ispisao filmsku povijest

Povratak Spider-Mana na velika platna nadmašio je i najoptimističnija očekivanja. Film "Spider-Man: Novo doba" već je tijekom prvog vikenda srušio niz rekorda i ostvario jednu od najvećih kino-premijera u povijesti.
Novi film ''Spider-Man: Novo doba'' već je u prvom vikendu prikazivanja postao jedan od najvećih kinohitova godine. Najnovije ostvarenje iz popularne franšize ostvarilo je impresivne rezultate na svjetskim kino blagajnama i odmah se upisalo među najuspješnije premijere u povijesti.3 vijesti o kojima se priča "moj užitak!" Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada'' zgodna žena Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu otac pjevača Najstarija Jolina kći pokazala djeda, detalj na kapi koju nosi svima je zapeo za oko
Već tijekom prva tri dana prikazivanja film je diljem svijeta zaradio čak 927 milijuna dolara, od čega je 355 milijuna ostvareno u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Time je postao druga najuspješnija premijera svih vremena na američkom tržištu, odmah iza filma ''Osvetnici: Završnica'' iz 2019. godine.
Spider-Man: Novo doba Foto: Columbia Pictures - Marvel Studi / Christophel Collection / Profimedia
U novom nastavku Tom Holland četvrti put utjelovljuje Petera Parkera, odnosno Spider-Mana, dok se u ulozi MJ ponovno pojavljuje njegova supruga Zendaya. Radnja prati svijet u kojem kriminal ponovno uzima maha, a mnogi su zaboravili tko je zapravo Spider-Man.
Predsjednik i izvršni direktor Sony Picture Group Entertainmenta Tom Rothman istaknuo je kako je srž filma mnogo više od akcije i spektakla.
''Spider-Man: Novo doba'' u svojoj je biti priča o prijateljstvu i povezanosti među ljudima, a upravo je to, smatra, osvojilo publiku svih generacija diljem svijeta.
Tom Holland i Zendaya - 2 Foto: Profimedia
Prema podacima tvrtke ''Rentrak'', riječ je i o najvećem otvaranju jednog filma od pandemije koronavirusa, što dodatno potvrđuje koliko je publika željno iščekivala povratak omiljenog superheroja.
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Tom Holland i Zendaya - 3 Foto: Afp
Sjajne brojke ostvarene su i izvan Sjeverne Amerike. Film je na međunarodnim tržištima zaradio 572 milijuna dolara, a najveći doprinos stigao je iz Kine, gdje je tijekom prvog vikenda prodano ulaznica u vrijednosti od 121 milijun dolara.
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Veliki uspjeh ''Spider-Mana: Novo doba'' nastavlja iznimno snažno ljeto za svjetske kino blagajne, koje su ove godine obilježili i hitovi poput ''Priče o igračkama 5'' te ''Odiseje''.
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