Kad se spoje more, sunce i Domenica u badiću, rezultat je prava ljetna razglednica

Domenica Žuvela iskoristila je ljetne dane za odmor uz more, a na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija koje su u kratkom roku privukle veliku pozornost njezinih pratitelja.
Pjevačica Domenica Žuvela na Instagramu je objavila nekoliko fotografija s ljetnog odmora i pokazala kako uživa u suncu, moru i opuštenoj atmosferi.3 vijesti o kojima se priča Kaotična večer Šire se dramatične snimke s koncerta Dine Merlina: Evo kako je došlo do ovih kaotičnih prizora! naš glumački par Godinu dana nakon tajnog vjenčanja podijelili najljepše uspomene: Ove fotografije iz svatova dosad nismo vidjeli otkrio ju prijatelj Udaje se Tia Jurčić! Vječnu ljubav obećat će bivšoj NBA legendi
Na fotografijama pozira u smeđem bikiniju koji je kombinirala s prozračnim pareom u zemljanim tonovima i uskim sunčanim naočalama.
Domenica - 2 Foto: Instagram
Domenica - 3 Foto: Instagram
Domenica - 4 Foto: Instagram
Domenica nije pokazala samo svoje ljetne modne kombinacije, već je pratiteljima otkrila i djelić idile u kojoj ovih dana uživa. Na Instagramu je objavila fotografije svog preslatkog psa na brodu, večere uz more u vrijeme zalaska sunca te čarobnih mediteranskih prizora koji su savršeno zaokružili njezin ljetni album.
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