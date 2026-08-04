Treći brak Tije Jurčić: Udala se za NBA legendu, objavila je prve fotografije s bajkovitog vjenčanja

Tia Jurčić i Kenny Smith sada su i službeno supružnici. Sretne vijesti potvrdili su objavom prvih fotografija s bajkovitog vjenčanja.

Tia Jurčić, poduzetnica, pokćerka Ljube Jurčića i bivša snaha Zdravka Mamića, posljednjih je dana s pratiteljima dijelila djeliće svadbenog vikenda. Sve je počelo fotografijama s večere uoči vjenčanja, na kojima je pozirala s torbicom s natpisom ''Mrs. Smith'', čime je jasno dala naslutiti da je veliki dan pred vratima. Par je zaruke objavio još u listopadu 2024. godine, nakon što su nekoliko mjeseci ranije i službeno potvrdili svoju vezu.

Tia Jurčić - 1 Foto: Instagram

Sada je stigla i potvrda da su se vjenčali.

Na Instagramu je Tia objavila fotografije s ceremonije održane u luksuznom resortu ''The Resort at Pelican Hill'' u Kaliforniji. Uz objavu je kratko napisala: ''Mr. & Mrs. Smith'', a ispod fotografija odmah su se počele nizati brojne čestitke.

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle pokazala raskošne dijamante vrijedne čak 250 tisuća dolara, ali o jednom se prstenu priča

Za veliki dan odabrala je raskošnu bijelu vjenčanicu bez naramenica s voluminoznom suknjom prekrivenom cvjetnim detaljima, dok je Kenny Smith nosio elegantni bijeli sako s crnim hlačama i leptir-mašnom. Ceremonija je bila uređena u romantičnom stilu, s bijelim cvjetnim aranžmanima i velikim kristalnim lusterom koji je dominirao prostorom.

Među prvima su im čestitali brojni prijatelji i poznata lica. ''Predivna si. Čestitam'', napisala je Lana Klingor Mihić, dok su se u komentarima nizale poruke poput: ''Najljepša'', ''Čestitam'' i mnogi drugi komplimenti.

Tia Jurčić i Kenny Smith - 1 Foto: Tia Jurčić/Instagram

Tia Jurčić - 2 Foto: Instagram

Podsjetimo, Tia se nakon razvoda od Marija Mamića preselila u Sjedinjene Američke Države, gdje je započela novu životnu priču s bivšim NBA košarkašem i sportskim analitičarom Kennyjem Smithom. Ovo je novo veliko poglavlje u njihovim životima koje su sada okrunili brakom.

Galerija 7 7 7 7 7

Više o njihovoj ljubavnoj priči i trenutku kada su prvi put zajedno stali pred fotografe pročitajte OVDJE.

Tia Jurčić Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada''

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Naša zlatna olimpijka pokazala trudnički trbuh na najslađi mogući način, završetak videa nasmijao je mnoge