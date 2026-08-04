Naša zlatna olimpijka pokazala trudnički trbuh na najslađi mogući način, završetak videa nasmijao je mnoge

Ljetovanje Barbare Matić dobilo je simpatičan trenutak koji je završio na Instagramu. Olimpijska pobjednica u kratkom je videu na duhovit način pokazala trudnički trbuh.

Naša proslavljena džudašica Barbara Matić uživa u ljetnim danima, a pratitelje je ovih dana razveselila kratkim i duhovitim videom.

U videu se Barbara nalazi u moru, dok je uz obalu njezin suprug, srpski džudaš Filip Đinović. ''Dušo, je l' se vidi da sam trudna?'', upitala ga je, a on joj kroz smijeh odgovorio: ''Ne, dušo, ko mrvica si!''

Nekoliko trenutaka poslije Barbara je izašla iz mora i pokazala trudnički trbuh koji je do tada bio skriven ispod površine. Uz objavu je kratko napisala: ''Malo veća mrvica'', a pratitelje je upitala podsjeća li ih više na krafnu ili lubenicu.

Barbara i Filip iščekuju svoje prvo dijete. Olimpijska pobjednica nedavno je za IN magazin otkrila da je ušla u posljednje tromjesečje trudnoće te da se i dalje osjeća dobro.

Barbara Matić - 10 Foto: Instagram

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''Ulazimo u zadnje tromjesečje, tako da ima još. Zasad je sve dobro. Vrućine mi još ne smetaju toliko kao drugima. Jutros sam čak i trenirala. Nije to ni blizu onih treninga, ali jednostavno ne mogu. Kad ležim, nisam to ja'', ispričala je.

Barbara Matić - 9 Foto: Instagram

Vijest o trudnoći Barbara je objavila u svibnju, nekoliko mjeseci nakon što su ona i Filip Đinović izrekli sudbonosno ''da''. Njihova ljubavna priča razvila se iz dugogodišnjeg prijateljstva koje je započelo prije deset godina na jednom džudaškom turniru.

Barbara Matić - 4 Foto: Instagram

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Više o Barbari i njezinim trudničkim danima pogledajte i u našem ranijem tekstu, u kojem je pokazala kako joj trudnoća odlično pristaje te oduševila pratitelje novim fotografijama. Tekst pročitajte OVDJE.

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