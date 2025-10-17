Udala se naša zlatna olimpijka! Procurili su prizori prekrasnih mladenaca

Zlatna olimpijka i njezin izabranik izrekli su sudbonosno "da" nedaleko od Trogira.

Naša zlatna Olimpijka Barbara Matić udala se za srbijanskog džudaša i džudo suca Filipa Đinovića.

Sretne vijesti doznao je naš IN Magazin, a ubrzo su se na društvenim mrežama pojavile i prve fotografije prekrasnog para. Osmijesi, emocije i ljubav zrače sa svakog kadra.

Barbara Matić - 4 Foto: Instagram

Na fotografiji s vjenčanja Barbara je blista u elegantnoj bijeloj vjenčanici s otkrivenim ramenima, romantičnim spuštenim rukavima i suptilnim naborima u struku koji ističu njezinu figuru. Kosa joj je puštena i lagano valovita, a make-up prirodan i profinjen.

Filip je nosi klasično, ali moderno crno odijelo s trodijelnim krojem, bijelu košulju i crnu leptir mašnu, što mu daje profinjen i svečan izgled.

Ovaj 30-godišnjak se zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini, iz Beograda preselio u njezin rodni Split.

'''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima

već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...'', rekla je Barbara ranije za naš IN magazin.

Barbara Matić - 1 Foto: Instagram

Đinović je istaknuti srpski džudaš i sudac iz Srbije. Redovito nastupa na međunarodnim natjecanjima, te sudjeluje u edukaciji mladih sportaša i predstavljanju novih pravila u judu. Tijekom jedne takve edukacije u veljači u Pančevu, na kojem je kao sudac predstavio nova pravila koje je Svjetska judo federacija uvela početkom 2025., Đinović je doveo i Matić.

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nedugo nakon toga na društvenim je mrežama objavila njihovu zajedničku fotku što je potaknulo šuškanja o njihovoj vezi. Više o tome pisali smo OVDJE.

Kolinda Grabar-Kitarović i Barbara Matić - 1 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Barbara Matić - 2 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

