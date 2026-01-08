Glazbena zvijezda istaknula obline u vrućem bikiniju, nakon prekida blista!

Nakon ljubavnog kraha Olivia Rodrigo pozirala je u crvenom bikiniju, a prizorima se pohvalila na društvenim mrežama.

Iako joj je kraj 2025. obilježila vijest o prekidu s britanskim glumcem Louisom Partridgeom nakon više od dvije godine veze, Olivia Rodrigo odlučila je novu godinu započeti s osmijehom i stilom.

Na Instagramu je podijelila niz fotografija s novogodišnjeg putovanja, a svaka zrači samopouzdanjem i optimizmom.

Na jednoj pozira s prijateljicom u izazovnim večernjim haljinama, dok se na drugoj bezbrižno šeta u crvenom bikiniju i retro suknjici – koja je istaknula njezine atribute i vitku figuru.

Olivia Rodrigo Foto: Instagram

Uz tamne naočale i šešir, Olivia djeluje potpuno opušteno i spremno za novo poglavlje.

Olivia Rodrigo Foto: Instagram

Zanimljivo, na jednoj od fotografija obožavatelji su primijetili vozilo s natpisom "The Album", što su mnogi protumačili kao najavu nove glazbe, ali glazbenica se o tome nije još oglašavala.

Podsjetimo, Rodrigo i Partridge svoju su vezu potvrdili u listopadu 2023., kada su viđeni zajedno u njegovu rodnom Londonu, čime su jasno dali do znanja da su više od prijatelja. U vezi su proveli nešto više od dvije godine, a u prosincu 2025. stigla je vijest da su prekinuli.

Prema pisanju stranih medija, do prekida je došlo početkom prosinca, iako je samo mjesec dana ranije Louis u intervjuu za Esquire UK govorio s velikim oduševljenjem o Oliviji. Tada je izjavio kako "nema sumnje da su oboje u vezi iz pravih razloga".

Olivia Rodrigo, Louis Partridge Foto: Profimedia

Unatoč lijepim riječima, čini se da im nije bilo lako – a kako je naveo jedan izvor blizak paru, "posljednjih tjedana nije bilo jednostavno i zaključili su da je bolje da se razdvoje, barem zasad'', piše Daily Mail.

Ta glazbena zvijezda 2024. godine propala je u rupu na pozornici, a snimka je brzo postala viralna. Više o tome pisali smo OVDJE.

