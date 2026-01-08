Ups! Paparazzi isklesanog miljenika žena zatekli samo u ručniku, ovjekovječili su taj prizor!

Shawn Mendes iznenadio je paparazze kad je na kućni prag izašao bos, bez majice i ogrnut samo ručnikom.
Pjevač Shawn Mendes iznenadio je paparazze (i oduševio obožavateljice) kad se na kućnom pragu u Los Angelesu pojavio ogrnut samo ručnikom.3 vijesti o kojima se priča Rajski kadrovi Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji potaknuo šuškanja Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..." Sjećate se nje? Ljubila je najveće frajere, no prava sreća u ljubavi osmjehnula joj se tek s 50 godina!
Na fotografijama se vidi kako izlazi iz kuće da bi preuzeo dostavu. Njegovi isklesani trbušnjaci, tetovaže i opušten stav odmah su privukli pažnju.
Shawn Mendes Foto: Profimedia
Dok je u jednoj ruci držao vrećicu s hranom, u drugoj je nosio odjeću, što jasno daje do znanja – Shawn nije bio nespreman, samo je "zatečen" u najopuštenijem izdanju, a paparazzima ispred kućnog praga sigurno se nije nadao.
Shawn Mendes Foto: Profimedia
U posljednje vrijeme sve češće kruže glasine o njegovoj seksualnosti, na što se Shawn svojedobno već osvrnuo. O tome smo pisali OVDJE.
Podsjetimo, Mendes je poznat i po vezi s pjevačicom Camilom Cabello. Fanovi su bili oduševljeni kada su Shawn i Camilla započeli ljubavnu vezu 2019. godine.
Na početku pandemije uselili su se u zajednički dom, a tijekom nekoliko godina veze nekoliko puta su prekidali i mirili se. A da su jednom za zauvijek stavili točku na svoj odnos, bilo je jasno ovoga ljeta, kada je pjevačica uhvaćena u strastvenom zanosu s milijarderom.
