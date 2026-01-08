Nakon teške borbe s rakom hrabra ljepotica progovorila o najtežoj godini života

Bianca Balti, talijanski supermodel i jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije, na društvenim je mrežama otvorila dušu i iskreno progovorila o godini punoj boli, straha i snage.

Bianca Balti, talijanski supermodel koju mnogi nazivaju jednom od najfatalnijih Talijanki, 2024. godine otkrila je da boluje od karcinoma jajnika.

Nakon što je prošla kroz kemoterapije i suočila se s brojnim izazovima, sada se u emotivnoj objavi na društvenim mrežama osvrnula na godinu iza sebe – 2025. godinu koju je nazvala svojom najtežom dosad.

Objavu je popratila intimnim fotografijama iz bolničkih dana, ali i trenucima iz privatnog života, a svaka od njih bila je popraćena snažnim porukama.

"2025. je bila teška. Najprije sam prošla posljednje dvije kemoterapije. Moje tijelo bilo je gurnuto do krajnjih granica prije nego što je godina uopće uhvatila svoj ritam."

Bianca Balti Foto: Instagram

Bianca je iskreno progovorila i o emocionalnom izazovu veze na daljinu.

"Šesnaest mjeseci provela sam u vezi na daljinu s Alessandrom. Voljeti nekoga tko je tako daleko nešto je što ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju."

Poseban trenutak bila je i matura njezine kćeri Matilde.

"Matilde je završila srednju školu i zakoračila u svoj život. Nikada nisam bila ponosnija, niti svjesnija koliko će mi nedostajati život s njom."

Bianca Balti Foto: Instagram

Dotaknula se i profesionalnih razočaranja koja su ju pogodila tijekom oporavka.

"U listopadu sam pisala Victoria’s Secretu i zamolila da ponovno hodam njihovom modnom pistom. Nikada nisu odgovorili. Trebalo je hrabrosti poslati tu poruku. Tišina nakon toga – boljela je."

Bianca Balti Foto: Instagram

Osvrnuvši se na sve što je proživjela, Bianca je objavu završila porukom zahvalnosti.

Bianca Balti Foto: Instagram

Bianca Balti Foto: Instagram

"Psihički i fizički, 2025. me izazvala na načine koje nisam mogla ni zamisliti.

Bol. Iscrpljenost. Oporavak. Dan za danom. Još sam ovdje. Još stojim. 2025. je bila pakleno teška. Uzdrmala me, uplašila i ostavila punu pitanja. Ali još sam ovdje. Stojim, dišem i biram zahvalnost. Hoćeš li i ti sa mnom učiniti isto?"

