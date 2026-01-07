Tko je čovjek koji stoji iza kriminalističkih uspješnica koje osvajaju cijeli svijet?

Priče Harlana Cobena prodane su u milijunima primjeraka, prevedene na desetke jezika i pretvorene u globalne hitove.

Kriminalistička serija ''Run Away'', koja je početkom godine stigla na Netflix, odmah je osvojila publiku.

Napeta radnja, obiteljske tajne, nestanci i neočekivani obrati – to su elementi po kojima su priče Harlana Cobena već godinama prepoznatljive. A upravo on stoji iza najnovijeg Netflixova hita.

Serija ''Run Away'' Foto: Profimedia

Kako piše Daily Mail, Coben je već više od dva desetljeća jedan od najčitanijih i najutjecajnijih autora trilera na svijetu. Prvi roman, ''Play Dead'', objavio je 1990. godine, a godinu kasnije uslijedio je ''Miracle Cure''. Pravi zamah karijera mu dobiva sredinom 90-ih, kada započinje popularni serijal o ''Myronu Bolitaru'', dok mu međunarodni proboj donosi roman ''Tell No One'' iz 2001. godine.

Harlan Coben Foto: Profimedia

S više od 36 napisanih romana, prodanih u više od 80 milijuna primjeraka i prevedenih na više od 40 jezika, Coben je izgradio književni brend koji uspješno prelazi i na male ekrane. Njegove su knjige višestruko nagrađivane, a dobitnik je i prestižnih nagrada poput Edgar Award, Shamus Award i Anthony Award.

Posebno je zapažena njegova suradnja s Netflixom, s kojim ima dugogodišnji i vrlo unosan ugovor. Pod zajedničkim nazivom ''The Harlan Coben Collection'', nastao je niz hit-serija: ''The Stranger'', ''Stay Close'', ''Fool Me Once'', a sada i ''Run Away''. Prema Daily Mailu, čak 14 njegovih romana već je ekranizirano ili je u fazi pripreme.

Harlan Coben Foto: Profimedia

Coben, kojeg izdavači opisuju kao ''majstora suburbane napetosti'', danas ima 64 godine. Piscu iz New Jerseyja književni poziv nije bio prvi izbor – karijeru je započeo vodeći obiteljsku turističku agenciju.

''Nisam uživao u buđenju, odlasku u ured i brizi oko mrzovoljnih putnika. Shvatio sam da nisam stvoren za pravi posao'', priznao je jednom prilikom.

Danas živi u New Jerseyju sa suprugom Anne Armstrong i njihovo četvero djece. Njegova kći Charlotte krenula je njegovim stopama – radila je kao scenaristica na seriji ''Fool Me Once'', a već razvija i vlastite projekte.

''Ponosan sam, ali i pomalo tužan što je gubim'', rekao je Coben sa smiješkom za Daily Mail.

Coben je otkrio i da su ga tragedije koje je doživio u dvadesetima duboko obilježile te utjecale na njegovo stvaralaštvo. U tom razdoblju izgubio je oba roditelja – otac mu je preminuo od srčanog udara 1988., svega tri dana prije njegove promocije na fakultetu.

"Imao sam poprilično tragedija u dvadesetima. Do tada je sve išlo relativno glatko. Vodio sam tipičan američki prigradski život, ali u tom sam desetljeću održao otprilike sedam oproštajnih govora. Tragedija je okrutan, ali iznimno učinkovit učitelj. Mislim da me upravo ona pogurala i učinila moje pisanje snažnijim'', otkrio je 2003. za The New York Times.

Harlan Coben Foto: Profimedia

Zanimljivo je da Coben više knjiga proda u Europi nego u SAD-u, što je – kako je i sam priznao – jedan od razloga zbog kojih su njegove Netflix adaptacije uglavnom smještene na europski kontinent.

S više od 80 milijuna prodanih knjiga, milijunima gledatelja pred ekranima i sve većim brojem ekranizacija, Harlan Coben nije samo pisac trilera – on je globalni fenomen koji priče pretvara u uspjeh, gdje god se pojave.

