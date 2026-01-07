Srceparajuća objava posvećena Kennedyjevoj unuci, koja je preminula sa samo 35 godina

Unuk Johna F. Kennedyja, Jack Schlossberg, potresnom je objavom na Instagramu odao počast svojoj sestri Tatiani, koja je krajem prosinca preminula nakon teške bolesti.

Jack Schlossberg, unuk Johna F. Kennedyja i brat nedavno preminule Tatiane Schlossberg, podijelio je dirljivu posvetu svojoj sestri na Instagramu.

Objavio je deset isječaka iz pjesama i poznatih tekstova, zajedno s fotografijom na kojoj je on sa sestrom dok su bili mlađi. Objavu je popratio emojijem cvijeta trešnje.

Tatiana Schlossberg - 2 Foto: Afp

Prvi isječak u nizu sadržavao je riječi njegove sestre, koje je napisala u svojoj knjizi ''Inconspicuous Consumption'', objavljenoj 2019. godine, a koja se bavi skrivenim utjecajima svakodnevnog konzumerizma na okoliš. Tatiana je bila novinarka specijalizirana za okoliš, posvećena tomu da svijet učini boljim mjestom, što je vidljivo iz dijela knjige koji je njezin brat podijelio.

''Na nama je da stvorimo zemlju koja ozbiljno shvaća svoje obveze prema planetu, jednih prema drugima i prema ljudima koji će se roditi u svijetu koji će izgledati drukčije nego što je izgledao naš tijekom posljednjih otprilike 10.000 godina'', napisala je Tatiana.

''U suštini, ono što opisujem jest naporan rad s mogućim ograničenim uspjehom do kraja života. Ali moramo to činiti i barem ćemo imati zadovoljstvo znati da smo stvari učinili boljima. Hajde, bit će zabavno (?)'', zaključuje se u isječku.

Podsjetimo, Tatiana je preminula od raka krvi 30. prosinca u dobi od 35 godina. Dijagnozu je objavila samo šest tjedana ranije otkrivši da su joj liječnici u svibnju 2024. rekli da ima akutnu mijeloičnu leukemiju.

Pišući za The New Yorker, Tatiana je navela da nije imala nikakve simptome te da je bila jedna od najzdravijih osoba koje je poznavala kada je stigla šokantna dijagnoza. Liječnici su bolest otkrili tek putem rutinskih krvnih pretraga, nakon što je rodila svoje drugo dijete.

Bila je kći Caroline Kennedy, čiji su roditelji John F. Kennedy i Jackie Kennedy, te dizajnera Edwina Schlossberga.

Tatiana Schlossberg - 3 Foto: Afp

Riječ je o najnovijoj tragediji koja je zadesila Caroline, koja je izgubila oca u atentatu kada je imala pet godina, jedinog brata JFK-ja Jr. u avionskoj nesreći nekoliko godina kasnije, kao i majku, koja je preminula od limfoma 1994. godine, kada je bivša prva dama imala samo 64 godine.

Tatiana je rekla da su je roditelji i njezina braća i sestre, Rose i Jack, podržavali tijekom mjeseci iscrpljujućih medicinskih tretmana, koje je opisala kao velik dar iako svakodnevno osjeća njihovu bol.

U svom eseju dotaknula se i takozvanog Kennedyjeva prokletstva, rekla je da ne želi dodati novu tragediju u život svoje majke Caroline.

''Cijelog sam se života trudila biti dobra – biti dobra učenica, dobra sestra i dobra kći te štititi svoju majku i nikada je ne uzrujati ili naljutiti. Sada sam u njezin život, u život naše obitelji, dodala novu tragediju i ne mogu učiniti ništa da je zaustavim.''

U svojoj posveti na Instagramu brat je podijelio i isječak iz "Moby Dicka" o besmrtnosti kitova, kao i neke zapise Abrahama Lincolna, uključujući Gettysburški govor. Također je podijelio pjesme Alfreda Lorda Tennysona, Elizabeth Bishop, Roberta Frosta i Rite S. Beer.

Tatiana Schlossberg - 1 Foto: Afp

Ostali slajdovi uključivali su Budine posljednje riječi i citat Johna F. Kennedyja koji glasi: ''Tri su stvari u životu stvarne: Bog, ljudska glupost i smijeh. Budući da su prve dvije izvan našeg razumijevanja, moramo učiniti što možemo s trećom.''

Mnogi su korisnici objavljivali emojije srca i slomljenog srca, a stotine drugih podijelile su svoje sućuti, izraze žalosti i tuge.

Na posljednjem ispraćaju Tatiane bila su brojna poznata lica iz svijeta američke politike, prizore pogledajte OVDJE.

