Rijetko viđeni prizori iz filma "Sam u kući" dobili su novu dimenziju nakon smrti legendarne Kevinove mame

Pojavio se dosad neviđeni video sa snimanja filma "Sam u kući", koji je dodatno dirnuo publiku jer prikazuje i Catherine O’Haru, glumicu Kevinove mame, koja je nedavno preminula.

U javnosti se pojavio dosad rijetko viđeni snimci sa snimanja kultnog filma "Sam u kući", koji je odmah izazvao snažne emocije među obožavateljima ovog božićnog klasika.

Snimke otkrivaju opuštenu atmosferu iza kamera, dječju razigranost mladog Macaulaya Culkina te tople, često duhovite trenutke cijele glumačke ekipe između scena.

Posebno emotivnu dimenziju video dobiva u svjetlu nedavne smrti Catherine O’Hare, glumice koja je utjelovila Kevinovu majku, Kate McCallister.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Milijuni prate najljepšu sportašicu svijeta, čija ljubavna priča je počela neočekivanom porukom

Upravo se ona na snimkama ističe svojom energijom, brigom i osmijehom, podsjećajući publiku koliko je njezina uloga bila srce filma. Iza kulisa se vidi koliko je bila posvećena mlađim kolegama i kako je svojim prisustvom doprinosila obiteljskoj atmosferi koja se kasnije savršeno prenijela na ekran.

Catherine O'Hara Foto: Profimedia

Za brojne obožavatelje ove su snimke dragocjen podsjetnik na stvaranje filma koji je obilježio generacije, ali i svojevrsni oproštaj od glumice čiji je lik majke ostao jedan od najprepoznatljivijih i najvoljenijih u filmskoj povijesti blagdana.

Pogledaji ovo Celebrity Trenutak kada je ova ljepotica spustila donji dio badića nije promaknuo fotografima!

Catherine O'Hara - 9 Foto: Afp

Catherine O'Hara - 3 Foto: Afp

Podjećao, Catherine je preminula u 71. godini, a otkriven je i točan uzrok njezine smrti.

Više o tome pročitajte OVDJE.

I sam Macaulay se oprostio od svoje kolegice, a što je napisao pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 inMagazin Pjeva Rozgu, Magazin i Psihomodo Pop: Upoznajte Filipinku zaljubljenu u hrvatsku glazbu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Život obavijen velom tajni i moćnicima: Mračna priča osuđenog pedofila