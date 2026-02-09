Naš influencerski par romantičnim videom potaknuo šuškanja o najljepšim vijestima!

Influencerski par novom je videoobjavom, romantičnim trenucima i lepršavom odjećom potaknuo nagađanja o sretnoj vijesti.
Naime, par na videu pleše, grli se i razmjenjuje nježnosti.
Martina Hadžić, Ismael Hadžić Foto: TikTok
Fanovi su se u komentarima brzo počeli pitati krije li se iza svega i sretna vijest. Nagađanja je dodatno potaknulo to što je Martina u objavi nosila lepršavu odjeću, što fanovima nije promaknulo.
Martina Hadžić, Ismael Hadžić Foto: TikTok
''Ma kako ste preslatki'', ''Stiže li beba?'', ''Najljepši par'', ''Trudna?'', ''Vi ste divnoća'', ''Super ste'', dio je komentara.
Naši influenceri zasad se o nagađanjima nisu oglasili.
Martina i Ismael nedavno su se pohvalili velikim vijestima, a o čemu je riječ, saznajte OVDJE.
Martina Filić, Ismael Hadžić Foto: Instagram
