Naš influencerski par romantičnim videom potaknuo šuškanja o najljepšim vijestima!

Influencerski par novom je videoobjavom, romantičnim trenucima i lepršavom odjećom potaknuo nagađanja o sretnoj vijesti.

Martina Hadžić, naša influencerica i supruga influencera Ismaela Hadžića, na društvenim je mrežama podijelila romantični video, koji je među njihovim pratiteljima potaknuo šuškanja.

Naime, par na videu pleše, grli se i razmjenjuje nježnosti.

Martina Hadžić, Ismael Hadžić Foto: TikTok

Fanovi su se u komentarima brzo počeli pitati krije li se iza svega i sretna vijest. Nagađanja je dodatno potaknulo to što je Martina u objavi nosila lepršavu odjeću, što fanovima nije promaknulo.

Martina Hadžić, Ismael Hadžić Foto: TikTok

''Ma kako ste preslatki'', ''Stiže li beba?'', ''Najljepši par'', ''Trudna?'', ''Vi ste divnoća'', ''Super ste'', dio je komentara.

Naši influenceri zasad se o nagađanjima nisu oglasili.

Martina i Ismael nedavno su se pohvalili velikim vijestima, a o čemu je riječ, saznajte OVDJE.

Martina Filić, Ismael Hadžić Foto: Instagram

