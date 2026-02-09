Procurili hirovi bivše kraljevske snahe: Peglali su joj čak i najlonke, a naranču cijedili pred njom

Sarah Ferguson ponovno je pod povećalom zbog otkrića o financijskoj povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom i raskošnom životu, a danas se, nakon skandala i gubitka titula, suočava s neizvjesnom budućnošću.

Bivša vojvotkinja od Yorka Sarah Ferguson ponovno se našla u središtu pozornosti nakon novih otkrića povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, ali i zbog detalja o njezinu raskošnom načinu života, koji je godinama punio britanske tabloide.

Nekada prozvana "Duchess of Excess", Fergie je, prema pisanju britanskih medija, desetljećima živjela daleko iznad svojih mogućnosti.

Posebno je odjeknula informacija da je 2011. prihvatila zajam od 15.000 funti od Epsteina, a kasnije se doznalo da joj je osuđeni seksualni prijestupnik financijski pomagao i do 15 godina. Dokumenti iz Epsteinovih dosjea otkrivaju kako joj je organizirao luksuzna putovanja, smještaj u SAD-u te čak plaćao skupe letove za nju i njezine kćeri, princeze Beatrice i Eugenie.

U svojoj knjizi "Sarah's Story: The Duchess who Defied the Royal House of Windsor" autori Chris Hutchins i Peter Thompson razotkrili su pravu razinu njezinih pretjerivanja.

Razgovorima s osobljem na golemom imanju Sunninghill od 50.000 jutara stekli su uvid u njezine brojne hirove, uključujući zahtjev da joj osoblje pedantno glača sve gaćice, grudnjake i najlonke. Ako bilo koji komad rublja nije mirisao na njezin omiljeni omekšivač, naredila bi da se sve ponovno opere.

Bivša vojvotkinja također je inzistirala da se svake večeri uz njezin bračni krevet stave dvije boce s toplom vodom naredivši osoblju da izmjeri temperaturu vode kako bi bila točno po njezinu ukusu.

Fergie je bila neumoljiva i u zahtjevu da svako jutro dobije svježe cijeđeni sok od naranče, pri čemu su se naranče morale cijediti u trenutku kad ona sjedne za stol.

"Mogla je osjetiti razliku ako je sok bio pripremljen ranije i odbila bi ga dotaknuti", dodali su Hutchins i Thompson.

Sarah i Andrew, kojima su u međuvremenu oduzete kraljevske titule, navodno su trošili 300 funti tjedno na povrće u Waitroseu, dok je njihov zamrzivač bio pun sladoleda, koje su rijetko dirali.

Čak je i njihov Jack Russell, Bendicks, živio u potpunom luksuzu – jedan prijatelj prisjetio se kako je osoblje moralo psu kuhati – prave večere, jetru ili kobasice s umakom.

Vrhunac luksuza bio je Sunninghill Park, vila s 12 spavaćih soba koju je dijelila s donedavno princem Andrewom. Kuća je imala helikoptersko uzletište, kino, bazen, sobe za osoblje, panik-gumbe i čak sklonište od bombi. Godišnji trošak samog osiguranja navodno je iznosio oko 300.000 funti, a interijeri su bili ispunjeni tisućama skupocjenih darova.

No Epstein nije bio jedini izvor novca. Fergie je godinama gomilala dugove, koji su već sredinom 90-ih premašivali 3,7 milijuna funti.

Nakon razvoda od Andrewa 1996. Fergie je još godinama živjela u luksuzu, no danas se situacija znatno promijenila. Prema navodima britanskih medija, nalazi se u svojevrsnoj stambenoj krizi, nakon što su kraljevske titule oduzete Andrewu, a povezanost s Epsteinom dodatno je narušila njezin ugled.

Kako pišu izvori bliski obitelji, budućnost Fergie trenutačno je neizvjesna, a nekadašnji krug prijatelja i saveznika sve se više sužava. Priča o vojvotkinji koja je voljela luksuz danas služi kao još jedan podsjetnik koliko visoku cijenu može imati život bez granica.

Epstein je znao dolaziti u posjet Andrewu u Buckinghamskoj palači u društvu rumunjske manekenke. Više o tome pročitajte OVDJE.

Da je linija strpljenja odavno pređena, pokazao je Andrewov brat, kralj Charles, koji ga je preko noći izbacio iz dosadašnje rezidencije. Više o tome pročitajte OVDJE.

