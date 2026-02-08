Lindsey Vonn zadržala je prezime bivšeg muža, a ljubila je sportaša poznatog po aferama

Svijet je ponovno zadrhtao zbog Lindsey Vonn, legendarna skijašica strašno je pala na Olimpijskim igrama, a njezin život, ispunjen velikim pobjedama, teškim ozljedama i burnim ljubavnim pričama, ponovno je pod povećalom javnosti.

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn teško je pala na utrci spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Iako već ranije tijekom tjedna pokidala križne ligamente lijevog koljena, odlučila je nastupiti u spustu. Nastup je završio strašnom scenom, pala je na samom početku utrke, ostala ležati uz bolne krikove, a medicinsko osoblje moralo ju je evakuirati helikopterom u bolnicu. Cijela scena, uključujući vrištanje i šok među gledateljima, potresla je publiku i ponovno podsjetila na nevjerojatnu hrabrost ove sportašice. Više čitajte OVDJE.

Lindsey Vonn Foto: Boris Kovačev/Cropix

No, dok se svijet bavi pitanjem njezine karijere i ozljeda, zanimljiv je i njezin ljubavni život, koji je tokom godina bio podjednako intenzivan kao i njezini spustovi:

Prema pisanju stranih medija, Lindsey Vonn trenutno je slobodna i nije javno potvrdila da izlazi s nekim tijekom Zimskih olimpijskih igara 2026.

Lindsey Vonn i Kenan Smith Foto: Afp

Njezin najnoviji partner bio je Diego Osorio, glumac s kojim se povezivala još u svibnju 2021. Par je svoju vezu držao relativno privatnom, iako su se povremeno pojavljivali na javnim događanjima. Njihova veza završila je u veljači 2025.

Lindsey Vonn i Diego Osorio Foto: Afp

Lindsey Vonn bila je u braku jednom – s kolegom skijašem Thomasom Vonnom, kojeg je upoznala ranih dana karijere. Vjenčali su se u rujnu 2007., a Thomas je nekoliko godina bio i njezin trener. Par se razdvojio 2011., a službeno razveo 2013.

Lindsey Vonn i Thomas Vonn Foto: Afp

Lindsey Vonn i Thomas Vonn Foto: Afp

Nakon razvoda, Vonn je započela vezu s golf legendom Tigerom Woodsom. Njihova veza bila je vrlo javna; zajedno su bili od ožujka 2013. do svibnja 2015., a često su viđeni na golf turnirima i drugim sportskim događajima. Par je objavio prekid zbog užurbanih života i poteškoća u usklađivanju karijera.

Lindsey Vonn i Tiger Woods Foto: Afp

Lindsey Vonn i Tiger Woods Foto: Afp

Lindsey Vonn i Tiger Woods Foto: Afp

Lindsey Vonn i Tiger Woods Foto: Afp

U 2016. godini Vonn je bila u romansi s Kenanom Smithom, pomoćnim trenerom Los Angeles Ramsa; njihova veza trajala je do 2017. i uključivala pojavljivanja na visokoprofilnim događanjima poput ESPY nagrada i French Opena.

Lindsey Vonn i Kenan Smith Foto: Afp

Početkom 2018. godine Vonn je započela vezu s PK Subbanom, poznatim NHL braničem. Ta veza kulminirala je zarukama u kolovozu 2019., ali par je odgodio planove za vjenčanje tijekom pandemije 2020. i na kraju prekinuo.

Lindsey Vonn i PK Subban Foto: Afp

Lindsey Vonn i PK Subban Foto: Afp

