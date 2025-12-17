Olimpijska legenda ima 41 godinu i najbolju formu dosad: "Uložila sam sve što imam..."

Lindsey Vonn u 41. godini vratila se u vrhunsku formu i kreće po svoj šesti nastup na Olimpijskim igrama.

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn (41) ponovno je u središtu pažnje.

Nakon šest godina pauze, najavila je veliki povratak na Olimpijske igre, i to svoje šeste po redu, koje će se održati u veljači 2026. u talijanskom Cortini d’Ampezzo.

Vonn posljednji put nastupila je na Zimskim olimpijskim igrama 2018. godine u Pyeongchangu, a od tada nije službeno skijala sve do najave povratka 2024. Sezona Svjetskog kupa 2025./26. već je u tijeku, a Lindsey je spremnija no ikad.

"Fizički, možda sam u najboljoj formi u životu. I što je najbolje – ništa me ne boli", izjavila je uoči svoje prve ovogodišnje utrke u St. Moritzu, Švicarska.

Ljeto je iskoristila za intenzivnu pripremu i rad na snazi. Priznala je kako je prošle sezone bila previše mršava u odnosu na svoje najbolje dane, pa je ovog ljeta uspjela dobiti oko 5,5 kilograma mišićne mase, piše Daily Mail.

Pogledaji ovo Celebrity Princ Louis opet pokorio internet: Nestašnim izrazima lica još jednom je ukrao sve simpatije!

"Vjerojatno sam bila najdiscipliniranija ikad – u prehrani, treninzima, svemu. Uložila sam sve što imam u fizičku spremu."

Lindsey Vonn - 2 Foto: Profimedia

Vrhunac njezinog povratka dogodio se u ožujku ove godine u Sun Valleyju, gdje je osvojila srebro u Super-G disciplini na finalu Svjetskog kupa.

"Bila je to teška sezona puna sumnji – da sam prestara, da više nisam dovoljno dobra. Mislim da sam svima dokazala suprotno", rekla je tada s ponosom.

Vonn, koja je bila u vezi s poznatim sportašima poput Tigera Woodsa i hokejaša P.K. Subbana, sada se priprema za pet nadolazećih brzinskih vikenda koji će odlučiti hoće li osigurati šesto olimpijsko pojavljivanje.

Lindsey Vonn (Foto: AFP) Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? U javnosti je snimljena samo jednom

Nakon St. Moritza, očekuju je utrke u Val d'Isèreu (Francuska), Zauchenseeu (Austrija), Tarvisiju (Italija) i povratak u Švicarsku na Crans-Montanu – sve staze na kojima je u svojoj bogatoj karijeri već slavila.

Galerija 25 25 25 25 25

Na Igrama 2026. planira nastupiti u tri discipline: novoj ekipnoj kombinaciji, Super-G-u i spustu – disciplini u kojoj je osvojila zlato 2010. u Vancouveru i broncu 2018.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Nikad se nije smiješio, 18 puta bio na rehabilitaciji: Mračna prošlost sina optuženog za ubojstvo roditelja

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić u izlasku srela starog znanca iz MasterChefa: "Nisi se ovako smijao kad sam ti splačine servirala!"