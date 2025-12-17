Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? U javnosti je snimljena samo jednom

Petar Musa i njegova partnerica Laura pažljivo čuvaju svoju privatnost, a zajedničke trenutke s javnošću jako rijetko dijele.
Na društvenim mrežama otkrio je da je u njegovu obitelj stigla prinova i time raznježio pratitelje.
Petar Musa na Instagramu Foto: Instagram
"15.12.2025. P. Moj cijeli život", napisao je uz emotivnu objavu, ne otkrivši pritom puno detalja. Više detalja pročitajte OVDJE.
Petar i njegova partnerica Laura poznati su po tome da svoj privatni život drže daleko od očiju javnosti. Zajedničke trenutke rijetko dijele, a u javnosti ih gotovo nikada ne viđamo.
Ipak, jednom su ih objektivi ipak "uhvatili" na zagrebačkoj špici, u društvu malenog sinčića kojeg su također dobili u potpunoj diskreciji.
Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nogometaš je tada gurao dječja kolica, dok je samozatajna Laura u naručju nježno držala njihova sina, a prizor je zračio toplinom i obiteljskom bliskošću.
Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Petar Musa i partnerica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Podsjetimo, Musa je na sličan način kao i sada u sviibnju 2024. godine podijelio vijest o rođenju sina Nikkyja.
"Mi vida" (Moj život), napisao je tada uz fotografiju na kojoj u naručju drži novorođenče.
Petar Musa Foto: Instagram
U studenom iste godine objavljene su fotografije s njegova krštenja, a javnost je zapravo tada i saznala kako se mališan zove.
Posljednje dvije godine njihov se život odvija između Zagreba i Dallasa, gdje Musa od veljače 2024. nastupa za FC Dallas.
Petar Musa - 1 Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Inače, Musina majka, Jagoda Obradović, također je bila uspješna hrvatska nogometašica – za reprezentaciju je odigrala pet utakmica između 1993. i 1994. godine.
