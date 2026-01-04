Svijet ga je zaboravio, sve dok nije otkriven njegov šokantan životni zaokret

Veliku ulogu u etabliranju diskografske kuće Bad Boy Records imao je reper Craig Mack, čiji život je ugašen sa samo 47 godina.

Kraj 2025. obilježio je uspjeh dokumentarca "Sean Combs: The Reckoning" u kojem je obrađen uspon i pad Seana P. Diddyja Combsa u glazbenoj industriji. Iako ga više pamtimo kao rap glazbenika, osramoćeni mogul je svoj uspon započeo osnivanjem i kao A&R menažder u diskografskoj kući Bad Boy Records.

U prvim godinama dva izvođača su uvelike iskočila - Notorious B.I.G. i Craig Mack. I dok mnogi znaju sve vezano za Biggieja, Mack je svojim odlaskom iz glazbe praktički pripomogao svojoj anonimnosti, zbog čega su se mnogi ljubitelji hip-hopa šokirali kada je 2018. preminuo.

Craig Mack Foto: Profimedia

Mack je bio jedan od ključnih, ali danas često zaboravljenih pionira zlatne ere hip-hopa devedesetih. Iako je njegova karijera započela uz ogroman uspjeh, završila je povlačenjem iz javnosti, dubokim osobnim preokretima i preranim odlaskom. Njegova životna priča daleko je kompleksnija od jednog hita po kojem ga većina pamti.

Rođen 10. svibnja 1970. u Brentwoodu, odrastao je u teškim uvjetima, okružen siromaštvom, nasiljem i problematičnim okruženjem koje je snažno utjecalo na njegov pogled na svijet. Glazba mu je vrlo rano postala bijeg, ali i način izražavanja frustracija i ambicija koje su ga pratile od djetinjstva.

Prije velikog uspjeha, Mack je početkom 90-ih nastupao pod imenom MC EZ, snimao demo pjesme i pokušavao pronaći svoje mjesto na njujorškoj hip-hop sceni. Pravi zaokret dogodio se kada ga je zapazio Sean Diddy Combs, tada mladi producent koji je tek pokretao svoju diskografsku kuću Bad Boy Records. Time je Mack postao prvi izvođač koji je potpisao za Bad Boy Records.

Craig Mack - 2 Foto: YouTube Screenshot

Godine 1994. izbacio je singl "Flava in Ya Ear", koji je postao ogroman hit i jedan od najvažnijih rap singlova desetljeća. Pjesma je lansirala i karijeru Bad Boya, a remix s Notorious B.I.G.-om, LL Cool J-jem i drugima dodatno je učvrstio njegov status.

Njegov debitantski album "Project: Funk da World" bio je komercijalno uspješan, no ubrzo je postalo jasno da se Craig Mack teško nosi s pritiskom slave i unutarnjom konkurencijom unutar izdavačke kuće. Iako je u početku bio zvijezda Bad Boya, Mack se postupno našao u Biggiejevoj sjeni, koji je postao Diddyjev glavni fokus. Mack je osjećao da je zapostavljen i da izdavačka kuća ne ulaže dovoljno u njegov razvoj, što je dovelo do napetosti i razočaranja.

Craig Mack - 4 Foto: YouTube Screenshot

Nakon odlaska iz Bad Boyja, potpisao je za Street Life Records, izdavačku kuću povezanu sa Sugeom Knightom, osnivačem Death Row Recordsa. Taj potez dodatno ga je udaljio od Diddyja i simbolično ga smjestio usred tadašnjeg istočno-zapadnog hip-hop sukoba, iako se Mack nikada nije aktivno uključivao u rivalstva. Dodatan strah za svoj život dobio je nakon ubojstva TuPaca Shakura i Biggieja, koje danas neki pripisuju Combsu.

Početkom 21. stoljeća, gotovo se u potpunosti povukao iz glazbene industrije. Razočaranje slavom, industrijom i vlastitim životnim izborima dovelo ga je do radikalne promjene – pridružio se kršćanskoj misiji u Južnoj Karolini. Posvetio se vjeri, propovijedanju i životu daleko od reflektora, rijetko se pojavljujući u javnosti.

Craig Mack - 1 Foto: YouTube Screenshot

Sa suprugom Roxanne Alexis Hill-Johnson dobio je dvoje djece, no njegov kratki život došao je svom kraju 12. ožujka 2018. godine. Prve objave govorile su o tome da je preminuo od zatajenja srca, no na koncu se ispostavilo da je bolovao od HIV-a, koji se kasnije razvio u AIDS zbog njegovog odbijanja liječenja.

Vijest o njegovoj smrti potresla je hip-hop zajednicu, a mnogi su tek tada ponovno osvijestili njegov značaj za povijest žanra. Ipak, njegov veliki prijatelj Malcolm Johns za njegovu tragičnu sudbinu krivi samo jednog čovjeka, koji je iduće četiri godine stanovnik zatvora Fort Dix.

"Craig je bio izopćen jer nije slušao Diddyja", bio je kratak Johns. "Zato što nije slijedio put tog luđaka."

Iako je njegova karijera bila kratka, Craig Mack ostao je zapamćen kao čovjek koji je otvorio vrata Bad Boy Recordsu i pomogao oblikovati zvuk jedne ere. Njegov život bio je spoj velikog talenta, slave, razočaranja i duhovne potrage – priča koja i danas služi kao snažan podsjetnik na tamnu stranu glazbene industrije i cijenu uspjeha.

