Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri: "Bez terapije će umrijeti"

Bivša članica grupe Little Mix Jesy Nelson u emotivnom videu na Instagramu se slomila nakon što je objavila da njezine osmomjesečne kćeri boluju od teške bolesti.

Bivša članica grupe Little Mix, Jesy Nelson podijelila je teške i emotivne vijesti o zdravstvenom stanju svojih osmomjesečnih blizanki.

U videu objavljenom na Instagramu otkrila je da je njezinim kćerima Ocean Jade i Story Monroe, koje je dobila sa Zionom Fosterom, dijagnosticirana spinalna mišićna atrofija (SMA), rijetka i teška genetska neuromuskularna bolest.

Pjevačica je kroz suze objasnila kako SMA uzrokuje postupno propadanje mišića, pogađa cijelo tijelo - od pokreta, disanja do gutanja, te da bez pravovremenog liječenja djeca s najtežim oblikom bolesti često ne dožive drugu godinu života.

Njezine kćeri imaju SMA tip 1, najteži oblik bolesti.

Jesy je istaknula da su djevojčice već započele liječenje u jednoj londonskoj bolnici te naglasila koliko je brzo djelovanje ključno jer za SMA ne postoji lijek, ali terapije mogu zaustaviti napredovanje bolesti ako se primijene na vrijeme.

"Bez terapije će umrijeti", iskreno je rekla Nelson, koja je napustila Little Mix 2020. nakon devet godina.

Djevojčice su rođene prerano, u 31. tjednu trudnoće, nakon teške i rizične trudnoće tijekom koje je Jesy veći dio vremena provela u bolnici. Nakon poroda bile su smještene na neonatalnoj jedinici intenzivne skrbi, a prvi znakovi da nešto nije u redu pojavili su se kada je njezina majka primijetila da se djevojčice slabije miču i imaju poteškoće s hranjenjem.

Na kraju videa Jesy je naglasila kako je odlučila javno progovoriti kako bi podigla svijest o važnosti rane dijagnoze SMA te upozorila roditelje na simptome poput mlitavosti, ubrzanog disanja i slabosti mišića. Posebno je istaknula važnost testa ubodom u petu pri rođenju, koji može doslovno spasiti život.

Unatoč teškoj situaciji, Jesy je poručila da vjeruje kako će njezine djevojčice, uz pravu medicinsku skrb, prkositi svim prognozama.

