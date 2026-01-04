Jeste li čuli za "Kradem bakar"? Internet ne prestaje pjevati stihove ovog bizarnog hita

Pjesma "Kradem bakar" Janka i Brazilca prikupila je gotovo sedam milijuna pregleda na YouTubeu, postavši regionalna verzija "six-seven".
Nije tajna kako društvene mreže određuju što je trenutno u modi, poput famozne "six-seven", o kojem se ni danas ne zna značenje. I naše područje ima sličnu frazu koja se brzo primila među mlađima, za koje ćete vjerojatno tek sada čuti.3 vijesti o kojima se priča idealno za ples Sevkina haljina za doček bila je pravo remek-djelo, publika je gledala samo u nju što mu se događa? Zabrinjavajući prizori nekadašnjeg holivudskog ljepotana, problemi oko njega samo se gomilaju u krugu obitelji Simona Mijoković je Novu godinu provela daleko od blještavila: "Kada mislimo da je došao kraj..."
U pitanju je fraza "Kradem bakar" iz istoimene pjesme Janka i Brazilca, objavljene prije mjesec dana, koja je trenutno hit na društvenim mrežama.
Janko, poznat i pod imenom Stefan Janković, influencer je i YouTuber koji na svojim društvenim mrežama ima preko 1,66 milijuna pratitelja. Kanal na YouTubeu je pokrenuo prije 11 godina, a u regiji ga je populariziralo to što je navodno bivšoj nastavnici slao stihove pjesama folk pjevača Radiše Trajkovića Đanija.
Janko Foto: YouTube Screenshot
Veliku gledanost mu je dobio i video u kojem je pokušao boraviti u trgovini 24 sata, kao i onaj u kojem je učio majmuna voziti motor.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da Melania Trump ima brata? Godinama je bio obiteljska tajna
Dosad je objavio nekoliko singlova, a jedan od njih "I sam znaš" postao je predmet sukoba s drugim popularnim youtuberom Bakom Prasetom. Njih dvojica su se sukobili i oko uzrečice "Šalim se", koju obojica često koriste, ali kasnije su se pomirili.
S druge strane, Brazilac je dječak iz jednog romskog sela koji dosad nije bio poznat, a zahvaljujući "Kradem bakar" na TikToku ga prati preko 30 tisuća ljudi. Brazilac i Janko pokušali su izazvati dramu nedugo nakon objave pjesme, optužujući jednog drugog za neisplatu provizije, a je li to bio marketinški trik, može se procijeniti.
@brazilac_bakar Sretna Nova godina svima, da budete živi i zdravi i da vam se sve želje ispune ❤️ vas Brazilac ❤️ #brazilac #srbija #viralvideo #jakradembakar #zatebe ♬ Kradem bakar - Janko & Brazilac
@brazilac_bakar
Kradem bakar ❤️🇧🇷🇧🇷♬ Janko x Brazilac KRADEM BAKAR - Janko
"Kradem bakar" se uhvatila i u Hrvatskoj. Naša pjevačica Ivana Marić tijekom samoborskog dočeka Nove godine u podne zapjevala je stihove ove pjesme i izazvala euforiju.
Janko - 3 Foto: YouTube Screenshot
Janko - 1 Foto: YouTube Screenshot
[Refren: Brazilac]
Ja kradem bakar i mnogo mi lepo kada ga ukradem, o-o-o
Nikada kupim, samo nađem
Bakar je najbolji metal to znamo svi, pitaju kumovi "gde si ga krao ti," o-o-o
Ne mogu kume da kažem ti to
Kradem, kradem bakar, znaš to mi bude lova laka, laka baš
Krast ću ga svaki dan, sve dok se, kumovi, ja ne obogatim
Bakar samo takav prelep je, ja prodaću ga sve
I ostali nećete imati kablove
[Strofa 1: Janko]
Bakar mi u autu (Skrr), bakar mi u kući (Skrr)
Kol'ko bakra imam, buraz, stvarno da se krstiš (Što?)
Tko najviše krade (Što?), znači taj je luđi
Imam svoj bakar, al' i dalje hoću tuđi (Da)
Kradem, kradem, kradem bakar (Kradem bakar)
To mi bude lova laka (Lova laka)
Kradem bakar nabrzaka (Nabrzaka)
Baš sam profil madafaka (Mmm, da)
Jednom snimili me plavi (Mhm)
Pa sam malo svirao klavir (Aha)
I u knjizi našo dosta (Aha)
Šta ću kad se time bavim?
[Refren: Brazilac]
Ja kradem bakar i mnogo mi lepo kada ga ukradem, o-o-o
Nikada kupim, samo nađem
Bakar je najbolji metal to znamo svi, pitaju kumovi "gde si ga krao ti," o-o-o
Ne mogu kume da kažem ti to
Kradem, kradem bakar, znaš to mi bude lova laka, laka baš
Krast ću ga svaki dan, sve dok se, kumovi, ja ne obogatim
Bakar samo takav prelep je, ja prodaću ga sve
I ostali nećete imati kablove
[Strofa 2: Janko]
Kablovi fale (fale)
Sve sam ih ukr'o moj brale (brale)
Kada me jure (ha), da stignu me šanse su male (brale)
Pun sam k'o banka, cigani moja su banda
Između krasti il' ne linija je tanka (Aaa)
Ljudi kažu da sam kleptoman
Dok rekli su već nešto klepn'o sam
Vidiš me, al' nemoš' da me prepoznaš
Furam kapuljaču i na leto brat (Aaa)
Sve što padne mi pod ruku kradem
Zavaljam ti tuđu čuku brate
Al' bakar mi je omiljeni znate
[Refren: Brazilac]
Ja kradem bakar i mnogo mi lepo kada ga ukradem, o-o-o
Nikada kupim, samo nađem
Bakar je najbolji metal to znamo svi, pitaju kumovi "gde si ga krao ti," o-o-o
Ne mogu kume da kažem ti to
Kradem, kradem bakar, znaš to mi bude lova laka, laka baš
Krast ću ga svaki dan, sve dok se, kumovi, ja ne obogatim
Bakar samo takav prelep je, ja prodaću ga sve
I ostali nećete imati kablove
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Pobjednica MasterChefa pokazala kako provodi prve dane nove godine!
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Poznate face zabundale se za izlazak na špicu prve subote u novoj godini, evo tko je sve snimljen!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čiji je ovo sin? Slavni tata punih 14 godina skrivao ga je od javnosti!
Pogledaji ovo Celebrity Urban podijelio dirljiv prizor s djecom i suprugom, pa objavom raznježio mnoge