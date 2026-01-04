Jeste li čuli za "Kradem bakar"? Internet ne prestaje pjevati stihove ovog bizarnog hita

Pjesma "Kradem bakar" Janka i Brazilca prikupila je gotovo sedam milijuna pregleda na YouTubeu, postavši regionalna verzija "six-seven".

Nije tajna kako društvene mreže određuju što je trenutno u modi, poput famozne "six-seven", o kojem se ni danas ne zna značenje. I naše područje ima sličnu frazu koja se brzo primila među mlađima, za koje ćete vjerojatno tek sada čuti.

U pitanju je fraza "Kradem bakar" iz istoimene pjesme Janka i Brazilca, objavljene prije mjesec dana, koja je trenutno hit na društvenim mrežama.

Janko, poznat i pod imenom Stefan Janković, influencer je i YouTuber koji na svojim društvenim mrežama ima preko 1,66 milijuna pratitelja. Kanal na YouTubeu je pokrenuo prije 11 godina, a u regiji ga je populariziralo to što je navodno bivšoj nastavnici slao stihove pjesama folk pjevača Radiše Trajkovića Đanija.

Veliku gledanost mu je dobio i video u kojem je pokušao boraviti u trgovini 24 sata, kao i onaj u kojem je učio majmuna voziti motor.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da Melania Trump ima brata? Godinama je bio obiteljska tajna

Dosad je objavio nekoliko singlova, a jedan od njih "I sam znaš" postao je predmet sukoba s drugim popularnim youtuberom Bakom Prasetom. Njih dvojica su se sukobili i oko uzrečice "Šalim se", koju obojica često koriste, ali kasnije su se pomirili.

S druge strane, Brazilac je dječak iz jednog romskog sela koji dosad nije bio poznat, a zahvaljujući "Kradem bakar" na TikToku ga prati preko 30 tisuća ljudi. Brazilac i Janko pokušali su izazvati dramu nedugo nakon objave pjesme, optužujući jednog drugog za neisplatu provizije, a je li to bio marketinški trik, može se procijeniti.

"Kradem bakar" se uhvatila i u Hrvatskoj. Naša pjevačica Ivana Marić tijekom samoborskog dočeka Nove godine u podne zapjevala je stihove ove pjesme i izazvala euforiju.

[Refren: Brazilac]

Ja kradem bakar i mnogo mi lepo kada ga ukradem, o-o-o

Nikada kupim, samo nađem

Bakar je najbolji metal to znamo svi, pitaju kumovi "gde si ga krao ti," o-o-o

Ne mogu kume da kažem ti to

Kradem, kradem bakar, znaš to mi bude lova laka, laka baš

Krast ću ga svaki dan, sve dok se, kumovi, ja ne obogatim

Bakar samo takav prelep je, ja prodaću ga sve

I ostali nećete imati kablove

[Strofa 1: Janko]

Bakar mi u autu (Skrr), bakar mi u kući (Skrr)

Kol'ko bakra imam, buraz, stvarno da se krstiš (Što?)

Tko najviše krade (Što?), znači taj je luđi

Imam svoj bakar, al' i dalje hoću tuđi (Da)

Kradem, kradem, kradem bakar (Kradem bakar)

To mi bude lova laka (Lova laka)

Kradem bakar nabrzaka (Nabrzaka)

Baš sam profil madafaka (Mmm, da)

Jednom snimili me plavi (Mhm)

Pa sam malo svirao klavir (Aha)

I u knjizi našo dosta (Aha)

Šta ću kad se time bavim?

[Refren: Brazilac]

Ja kradem bakar i mnogo mi lepo kada ga ukradem, o-o-o

Nikada kupim, samo nađem

Bakar je najbolji metal to znamo svi, pitaju kumovi "gde si ga krao ti," o-o-o

Ne mogu kume da kažem ti to

Kradem, kradem bakar, znaš to mi bude lova laka, laka baš

Krast ću ga svaki dan, sve dok se, kumovi, ja ne obogatim

Bakar samo takav prelep je, ja prodaću ga sve

I ostali nećete imati kablove

[Strofa 2: Janko]

Kablovi fale (fale)

Sve sam ih ukr'o moj brale (brale)

Kada me jure (ha), da stignu me šanse su male (brale)

Pun sam k'o banka, cigani moja su banda

Između krasti il' ne linija je tanka (Aaa)

Ljudi kažu da sam kleptoman

Dok rekli su već nešto klepn'o sam

Vidiš me, al' nemoš' da me prepoznaš

Furam kapuljaču i na leto brat (Aaa)

Sve što padne mi pod ruku kradem

Zavaljam ti tuđu čuku brate

Al' bakar mi je omiljeni znate

[Refren: Brazilac]

Ja kradem bakar i mnogo mi lepo kada ga ukradem, o-o-o

Nikada kupim, samo nađem

Bakar je najbolji metal to znamo svi, pitaju kumovi "gde si ga krao ti," o-o-o

Ne mogu kume da kažem ti to

Kradem, kradem bakar, znaš to mi bude lova laka, laka baš

Krast ću ga svaki dan, sve dok se, kumovi, ja ne obogatim

Bakar samo takav prelep je, ja prodaću ga sve

I ostali nećete imati kablove

