Ovo su prve reakcije s interneta na nove pobjednice Dore!

Hrvatska je jedna od pet zemalja koje su ovoga vikenda birale svog predstavnika za Eurosong. U studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju u nedjelju se održalo finale Dore 2026., nakon čega smo saznali da će Hrvatsku predstavljali LELEK s pjesmom "Andromeda".

Rezultati Dore pratili su se i na društvenim mrežama, pa je tako napetost na X-u rasla iz minute u minutu.

Velika većina komentara se slaže, a to je da je pobijedio veliki favorit natjecanja.

Brati, congratulations on landing a potential Eurovision winner!!



Zagreb 2027#Dora2026 — thefuschiadragonfly's secret garden 🌺🌿💙💛 (@i0n0ns0n0i0) February 15, 2026

#Dora2026 AJMO LELEK,..... PEVAJ ZOOORJAAAA... ANDROMEDAAAAAAAA — cgr dgr (@samorekoh) February 15, 2026

Ode Zorja na Evroviziju kao autorka, neka vala, srce mi je puno! ✊🏻💖 #dora2026 — Vještica (@_vjestica) February 15, 2026

Čestitam LELEK !!! Čestitam ZORJA !!! I celom timu !!! 🩷💙💚🫂✨️ #Dora2026 bravo bravo bravooo 🙈😭 @zorja__ — 𝗬𝗔𝗡𝗫 (@sashkayanx) February 15, 2026

AND THE WINNERS OF #DORA2026 ARE NONE OTHERS THAN LELEK, WITH THE SONG "ANDROMEDA"! WOOO-HOOOOO! HOORAAAAY! YES! YES! YES! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 — Minnie |🇧🇦🇲🇪🇷🇸🇳🇴🏳️‍🌈✨️ (@MinnieThePotato) February 15, 2026

YAS LELEK WON THANKS CROATIA 🇭🇷😭😍🔥 #Dora2026 — Dasha 💙💛 🍉 | MELFEST & SELECȚIA NAȚIONALĂ✨ (@BR0K3N_HALO) February 15, 2026

both results today are very fine for me #Dora2026 #SingForGreece — marie💛🦋 (@gaminpourlavie) February 15, 2026

So happy to see Lelek win! YAY! #Dora2026 — Arianna (@Arianna483) February 15, 2026

#dora2026 mjesecima su se pripremale??? Ko tu koga sprda — Markito (@markitonan) February 15, 2026

I loved Lelek last year, so glad they came back stronger this year and are going to Eurovision! #Dora2026 — Jack Walker (@JackTheFact29) February 15, 2026

oh for a wonderful moment we almost had chaos! 😂 #Dora2026 — Jackie Collins Existential Question Time (@CabbageGrrl) February 15, 2026

"O moj Bože, pravda je zadovoljena nakon godinu dana", "Huraaaa, daaaaa!", "To, Lelek su pobijedile, hvala Hrvatska!", "Volim Lelek i drago mi je da se vraćaju snažnije nego lani", "Lelekslide!", "Lelek su pobijedile, tko je iznenađen?", pišu na X-u.

Ima i onih koji još uvijek nisu impresionirani njihovim glasovima.

I hope lelek improves their performance for the ending of the song because of that one girl who keeps missing the correct note #dora2026 — Fall (@iiyosomu) February 15, 2026

Lelek, preporučam puno gledat akustičih nastupa Little Mixa da vidite kako se harmonije rasturaju. Doterajte drugi dio pjesme do 5.mj i super. Čestitke cure, zabavite se, velik je projekt Eurosong!👏 #Dora2026 — Matea (@Kocka_) February 15, 2026

and yet again we lose a possible a win for croatia ggs



#Dora2026 pic.twitter.com/YYNumd3ahO — yoru 🦊⋆˚࿔ #1 bibinos defender (@seeunhandholder) February 15, 2026

Evo Zorja ode na Eurosong ali sa Hrvatskom #dora2026 — Palčić🌸 (@___NoOne__) February 15, 2026

I’m happy for Lelek but they need to work on those vocals 😅 #dora2026 — ★ ANASTAZIA ★ (@__Anastazia__) February 15, 2026

Am I one of rare who tought Lelek struggled quite a bit vocally in their performance tonight?#Dora2026 — Cristiano Kiki #1 (CW: Rave Master) / Dora Week (@CristianoKiki12) February 15, 2026

"Lelek, preporučam puno gledat akustičih nastupa Little Mixa da vidite kako se harmonije rasturaju", "Sretan sam zbog Lelek, ali moraju raditi na vokalima", "Lelek pobijedio na #Dora2026. Sad očekujem da će za Eurosong angažirati Thompsona da na kraju zabije mač u kamen od pur pjene za cjeloviti i puni doživljaj u Beču", "Nadam se da će poboljšati nastup jer ima jedna koja stalno fula točan ton", savjetovali su im korisnici X-a, dok su neki uočili kako se u autorskom timu nalazi srpska pjevačica Zorja Pajić, koja je dvaput pokušala otići na Eurosong za svoju zemlju, ali bez uspjeha.

Njihov nastup se komentirao i na profilu Showbuzz.hr-a.

"Odlične su bravo", "Super su", "To cureeee", napisali su pratitelji.

Više o finalu Dore pročitajte OVDJE.

Kakvi su komentari na Doru, pročitajte OVDJE.

