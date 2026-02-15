Dječji film ''Glavonja'' donosi važnu poruku protiv vršnjačkih predrasuda!

U vremenu porasta vršnjačkog nasilja, novi domaći dječji film progovara o prihvaćanju, inkluziji i razumijevanju autizma. Glavonja je danas premijerno prikazan diljem Hrvatske, a svečana zagrebačka premijera održana je uz prisutnost cijele filmske ekipe.

''Glavonja'' donosi pravu detektivsku avanturu, ali i priču o odnosu brata i sestre. Kada roditelji Alise i njezinog autističnog brata Milana nestanu, djeca kreću u napetu potragu.



"Snimanje filma je bilo zabavno. Iskreno mislio sam da će biti lakše ali bile su prepreke komarci alergije umor", rekao je Martin Pišlar, mladi detektiv u filmu.



"Bilo je ponavljanja, ali i zabava", dodao je Mark Spiridonović.

Dječji film Glavonja - 1 Foto: DNEVNIK.hr

A je li snimanje bilo onako kako su ga zamišljali?

"Pa meni baš i nije jer mi je to prvi film u životu ja sam mislio da se nikad ne snima vani", smatra Andrija Lamot.

"Jedva čekam pogledat film da vidim kakvi su, ali sam čuo da su klinci predivni", rekao je Slavko Sobin.



Priča o snazi zajedništva i važnosti međusobne podrške u Zagrebu je napunila četiri dvorane, a istodobno su projekcije održane u još deset gradova.



"To je ono što smo i mi kao djeca voljeli u dječjim filmovima kao Vlak u snijegu skupina djece pametnija od odraslih riješi neku stvar", istaknula je redateljica Marina Andree Škop.



"Željela bih da druga djeca znaju da to nisu neki čudni ljudi kako to drugi ljudi kažu nego da su to normalni ljudi kao i svi mi ostali i da ih pokušaju prihvatiti", dodala je Marta Mihanović, Alisa u filmu.

Dječji film Glavonja - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Ne samo autizam nego i druge poteškoće su ismijavani. Imao sam takav primjer u svojoj osnovnoj školi pa ja mislim da je ovaj film super jer ljude će naučiti da to nije šala nego da su ti ljudi ipak i dalje ljudi", rekao je Maks Kleončić, Milan u filmu.



"To nasilje je toliko prisutno. Kad uživo vidimo nekakvo nasilje imam osjećaj da smo u igrici gotovo", dodala je Judita Franković Brdar.



"U doba ove tehnološke revolucije klincima je, čini mi se, puno teže nego što je nama bilo i super je da se priča o tome na svim nivoima i na umjetničkom i u školi, a onda i doma", smatra Ida Prester.

Dječji film Glavonja - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Film je popraćen metodičkim priručnikom za nastavnike i roditelje.



"Drago mi je da je napravljen i kompletan edukativan materijal preporuka za škole i vjerujem da će film doći do svakog djeteta u Hrvatskoj", smatra Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.

Film u kinima možete pogledati od 19. veljače.

Detalje pogledajate u prilogu Dnevnika Nove TV.

