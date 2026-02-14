Svojim izvrsnim vokalnim sposobnostima pokazala je da je itekako zaslužila mjesto u finalu Dore!

Irma se ovoga puta plasirala u finale s moćnom baladom "Ni traga", pokazavši raskošne vokalne sposobnosti.
U bijelom kostimu s perjem na pozornici nastupila je i Irma, koja svojom pjesmom "Ni traga" balansira između opere i pop glazbe. Njoj su se pridružila i četiri plesača, a svojim izvrsnim vokalnim sposobnostima pjevačica je pokazala kako je ovo itekako zasluženo mjesto u finalu.
Crossover pjevačica i prepoznatljivo lice regionalnih mjuzikala, Irma Dragičević trenutačno tumači uloge u dvjema predstavama - opereti E. Kalmana "Grofica Marica", u ulozi Lize (u koprodukciji Opere bb i HNK Varaždin) te u mjuziklu "Posljednjih pet godinu" J. R. Browna u ulozi Cathy u Opera & Theater Madlenianum u Beogradu, a ranije smo ju mogli gledati u ulozi Jane Seymour u mjuziklu "The Six" u Zagrebačkom kazalištu Komedija.
Osim angažmana u operama i mjuziklima, ova akademska glazbenica usporedno gradi i solo karijeru, a široj javnosti predstavila se lani na Dori s pjesmom "Enigma", s kojom ipak nije uspjela ući u finale.
