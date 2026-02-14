Jeste li se i vi naježili na dirljivu baladu pobjednice showa ''Tvoje lice zvuči poznato''?

U finalu Dore 2026. Stela Rade predstavlja se baladom ''Nema te''. Njezin nastup već se ubraja među najzapaženije trenutke ovogodišnje završnice.

U finalu Dore 2026. Stela Rade predstavila se pjesmom ''Nema te'' i donijela jedan od emotivno najjačih trenutaka večeri. Bez oslanjanja na spektakl, sve je stavila u glas i interpretaciju, a upravo je ta ogoljenost osvojila publiku.

Pobjednica našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' nastup je iznijela smireno i sigurno, s izraženom emocijom u svakom stihu.

Stela Rade Foto: Darko Tomas / CROPIX

Posebnu dimenziju moćnom nastupu dala je harmonika – njezin zaštitni znak – koju je vješto uklopila u izvedbu. Taj detalj dao je pjesmi dodatnu autentičnost i prepoznatljivost, a publika je reagirala s oduševljenjem.

Ova svestrana glazbenica glazbom se bavi od najranijeg djetinjstva. Široj publici prvi se put predstavila kroz sudjelovanja u brojnim talent i pjevačkim showovima, gdje je istaknula snažan vokal, izražajnu interpretaciju i prepoznatljivu scensku energiju, ali i pokazala da se jednako dobro snalazi u različitim glazbenim žanrovima.

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iza sebe ima desetak objavljenih singlova, od kojih je većina autorska, a posljednjih godina intenzivno gradi karijeru upravo u kantautorskom smjeru u kojem kombinira moderni pop s elementima etna, sevdaha i jazza, što njezinu zvuku daje prepoznatljiv i autentičan karakter.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

Može li upravo ''Nema te'' biti pjesma koja će obilježiti Doru 2026.? Njezin nastup zasigurno je ostavio trag koji se neće tako brzo zaboraviti.

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

