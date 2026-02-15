Prosvjednici se okupili ispred HRT-a uoči Dore

Uoči Dore održan je prosvjed Inicijative za slobodnu Palestinu koji su pozvali na bojkot Eurosonga zbog nastupa Izrael.

Hrvatska je jedna od pet zemalja koje ovoga vikenda biraju svog predstavnika za Eurosong. U studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju u nedjelju se održalo finale Dore 2026.

I dok se unutar prostora HRT-a odvijala Dora, ispred zgrade se okupilo nekoliko prosvjednika iz Inicijative za slobodnu Palestinu kako bi pozvali na bojkot Eurosonga. Razlog je nastup Izraela, zbog kojeg su se još ranije s natjecanja povukli Irska, Island, Nizozemska, Španjolska i Slovenija.

Prosvjed ispred HRT-a

Iako malobrojni, sudionici prosvjeda su držali natpise "No music for genocide" kako bi upozorili kako se još uvijek odvija zločin nad Palestincima dok se izraelskoj televiziji KAN i dalje dozvoljava nastup.

Prosvjed ispred HRT-a

Zbog kršenja pravila i manipulacije glasovima, Europska radiotelevizijska unija je uvela promjene na natjecanje, smanjivši broj mogućih glasova na 10 i uvođenja žirija u polufinalima, te zabranivši uplate trećih strana za reklamu pjesme na društvenim mrežama. No nemogućnost da se glasa za izbacivanje Izraela s Eurosonga dovela je do povlačenja zemalja s bogatom eurovizijskom poviješću poput Irske, Islanda, Nizozemske, Slovenije i Španjolske koje su se najviše borile za izbacivanje.

Prosvjed ispred HRT-a

