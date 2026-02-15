ToMa ogolio dušu prije večeri odluke na Dori: ''Osjećao sam baš neku potrebu...''

Tomislav Marić ToMa oglasio se uoči finala Dore. Na Instagramu je podijelio dirljivu poruku.

Tomislav Marić ToMa, koji će se večeras predstaviti u velikom finalu Dore s pjesmom ''Ledina'', uoči velike završnice javio se svojim obožavateljima putem Instagrama.

Vidno emotivan i iskren, ToMa se obratio pratiteljima neposredno prije posljednje probe. U podužoj video-poruci otvorio je srce i zahvalio svima koji su uz njega tijekom cijelog puta do finala.

''Trebam krenuti na zadnju probu za finale večeras. I onako malo mi se ne da, jer ne bih da završi ovo stvarno divno putovanje. Međutim, samo sam htio reći baš veliko hvala svakoj osobi koja je stala iza nas, iza mene i cijelog mog tima zadnjih tjedana, zadnjih mjeseci, kako se zakuhava cijela ova Dora i cijela ta priča. I drago mi je što sam imao i što imam i dalje vašu podršku, što ste glasali, komentirali, šerali, lajkali, što ste slali poruke, što ste se molili za nas, što ste bili uz nas.''

Tomislav Marić ToMa Foto: Instagram

''I cijelo vrijeme govorim nas, jer nisam ja, stvarno nisam ja, nas puno radi na ovoj pjesmi, radilo nas je na spotu, na nastupu, cijeli ovaj projekt, pa u krajnju ruku i album koji je izašao, I tvornica, koji imamo 18.4. Divni ljudi i svi su vam zahvalni, svi, i ja prvi, ali i svi oni su vam zahvalni i svi vam šaljemo stvarno ogromne zahvale i ljubav. I evo, došli smo u photofinish Dore, u finalu smo zbog vas, još nas malo podržite. Osjećao sam baš neku potrebu da vam kažem hvala, jer mislim da napisati hvala i ovako reći hvala nekako nema istu vrijednost, pa da me vidite dok vam govorim hvala.''

Tomislav Marić ToMa Foto: Josip Moler / CROPIX

''Od nas za vas. Hvala! Volim vas sve.''

