Shrvana Iva Majoli dirljivom porukom zauvijek se oprostila od bivše srpske tenisačice

Odlazak Tatjane Ječmenice duboko je potresao sportsku javnost u regiji, a od nje se dirljivim riječima opraštaju kolege i prijatelji.

Bivša srpska tenisačica i nekadašnja izbornica Fed Cup reprezentacije Srbije, Tatjana Ječmenica, tragično je preminula u teškoj prometnoj nesreći na obilaznici oko Beograda.

Vijest o njezinoj smrti duboko je potresla sportsku javnost u regiji, ali i brojne obožavatelje koji su pratili njezinu karijeru.

Od Tatjane su se oprostili mnogi kolege i prijatelji, a među njima i naša proslavljena tenisačica Iva Majoli.

Majoli je na društvenim mrežama podijelila kratku, ali vrlo emotivnu poruku.

''Počivaj u miru, draga Tatjana'', napisala je uz emotikon koji plače i crvenog srca.

