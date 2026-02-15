Shrvana Iva Majoli dirljivom porukom zauvijek se oprostila od bivše srpske tenisačice

Odlazak Tatjane Ječmenice duboko je potresao sportsku javnost u regiji, a od nje se dirljivim riječima opraštaju kolege i prijatelji.
Vijest o njezinoj smrti duboko je potresla sportsku javnost u regiji, ali i brojne obožavatelje koji su pratili njezinu karijeru.
Od Tatjane su se oprostili mnogi kolege i prijatelji, a među njima i naša proslavljena tenisačica Iva Majoli.
Majoli je na društvenim mrežama podijelila kratku, ali vrlo emotivnu poruku.
''Počivaj u miru, draga Tatjana'', napisala je uz emotikon koji plače i crvenog srca.
