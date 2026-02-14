Finalist Dore i naš pjevač prvi put pokazao sinčića: ''Anđele moj sveti...''

Emotivnom objavom na društvenim mrežama Marko Kutlić raznježio je pratitelje pokazavši jednog od svojih sinova te mu javno čestitao rođendan uz dirljivu posvetu i pjesmu.

Naš pjevač i finalist Dore 2026. podijelio je emotivnu objavu i sinu posvetio posebnu pjesmu.

Marko Kutlić raznježio je pratitelje na društvenim mrežama najnovijom objavom posvećenom jednom od svojih dvojice sinova. Pjevač je podijelio dirljiv prizor s mora – fotografiju dječaka okrenutog prema pučini – uz snažnu i emotivnu poruku.

''Sretan ti rođendan beskraju moj!'', napisao je Kutlić, a objavu je dodatno zaokružio pjesmom koju je posvetio svom sinu.

''Anđele moj sveti...'', dodao je Marko.

Iako privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, Marko povremeno podijeli ovakve intimne trenutke, pokazujući koliko mu obitelj znači. Ova rođendanska čestitka brzo je prikupila brojne reakcije i čestitke pratitelja koji su mu u komentarima uputili lijepe želje.

''Sretan mu rođendan!'', ''Nek je živ i zdrav'', ''Sretan rođendan Pavlu, najbolji tata'', neke su od čestitki.

Podsjetimo, Kutlić je ove godine bio jedan od zapaženih finalista Dore 2026. gdje se natječe s pjesmom ''Neotuđivo'', a uz glazbene uspjehe, najveća životna uloga ipak mu je ona oca.

Sinovima je posvetio i tetovažu na lijevoj ruci, na kojoj ima njihove oči.

