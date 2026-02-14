Još uvijek zaljubljeni! Kate i William čestitali Valentinovo uz prisnu fotografiju

Valentinovo je i ove godine u znaku ljubavi, a romantičnoj atmosferi pridružili su se i Kate Middleton i princ William dirljivom objavom koja je u trenu osvojila društvene mreže.

Kate Middleton i princ William obilježili su Valentinovo romantičnom objavom na službenom Instagram profilu, gdje ih prate milijuni obožavatelja diljem svijeta.

Povodom Dana zaljubljenih podijelili su zajedničku fotografiju i kratku, ali znakovitu poruku kojom su čestitali ovaj poseban dan svojim pratiteljima.

Kate Middleton i princ William

Na objavljenoj crno-bijeloj fotografiji par pozira opušteno i nasmijano na otvorenom, u prirodnom okruženju.

''Sretno Valentinovo'', napisali su u opisu.

Objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova i brojne čestitke.

''Couple goals'', ''Ovo je tako slatko!'', ''Sretno i vama Valentinovo'', ''Predivan par'', ''Sretno Valentinovo najboljem paru!'', čestitali su im.

Kate Middleton i princ William

Iako su poznati po profesionalnom i odmjerenom pristupu društvenim mrežama, ovakve privatnije i emotivne objave uvijek izazovu poseban interes javnosti. Valentinovo su tako iskoristili kako bi, barem na trenutak, pokazali svoju romantičnu stranu i zahvalili na podršci koju godinama dobivaju.

Kate Middleton i princ William

Podsjetimo, Kate i William u braku su od 2011. godine, a zajedno su dobili troje djece, sinove Georgea i Louisa te kćer Charlotte.

Kraljevsko vjenčanje Kate i Williama

