Koliko su već narasli! Kate i William s djecom prisustvovali blagdanskoj misi

U toploj božićnoj atmosferi Westminsterske opatije kraljevska je obitelj svojim dolaskom uljepšala još jedno izdanje humanitarne službe ''Together At Christmas''.

Kraljevska obitelj ponovno je očarala javnost svojim zajedničkim pojavljivanjem na tradicionalnoj božićnoj službi ''Together At Christmas'', održanoj u povijesnom okruženju Westminsterske opatije. Princ William i princeza Kate stigli su u pratnji svoje djece – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa – a njihov dolazak odmah je privukao veliku pozornost okupljenih.

Ovaj godišnji događaj, koji predvodi princeza Kate i organizira uz podršku Royal Foundation, posvećen je vrijednostima ljubavi, suosjećanja i međuljudskih odnosa, a naglasak se stavlja na zajednicu i sve one koji tijekom godine svojim radom čine razliku.

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 8 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 1 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 6 Foto: Profimedia

Obitelj je za ovu prigodu odabrala usklađene svečane kombinacije u tamnim tonovima, dok se princeza Kate posebno istaknula u dugom zelenom kaputu s krznom, idealnom zimskom komadu za blagdanski ugođaj. Djeca su, kao i uvijek, izgledala vrlo pristojno i skladno, a mnoge je oduševila princeza Charlotte u klasičnoj plisiranoj haljini s bijelim ovratnikom.

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 9 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 10 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 5 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 3 Foto: Profimedia

Tijekom službe dvoranom su svijetlile svijeće koje su držali sudionici, uključujući i mlade članove obitelji. Fotografije bilježe i nježne trenutke – poput razgovora princeze Kate sa svojim najmlađim sinom – koji su dodatno naglasili obiteljsko ozračje događaja.

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 7 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na božićnoj misi - 4 Foto: Profimedia

Javnost je iznenadilo i koliko su već narasla djeca kraljevskog para, ali i koliko se najmlađi princ Louis zrelije ponašao, obzirom da je poznat po nestašlucima prilikom javnih pojavljivanja.

