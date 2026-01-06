Preminuo veliki mađarski redatelj: Njegovi filmovi promijenili su povijest kinematografije

Mađarski autor Bela Tarr poznat po suradnji s Nobelovcem Krasznahorkaijem i filozofskim filmovima preminuo je u 71. godini.

U 71. godini života preminuo je Béla Tarr, jedan od najcjenjenijih mađarskih redatelja, čiji su filmovi ostavili dubok trag u svjetskoj kinematografiji. Njegov rad bio je poznat po filozofskoj dubini, pesimističnim tonovima i nekonvencionalnom filmskom izrazu.

Rođen 1955. godine u Pečuhu, Tarr je s filmskim eksperimentima započeo još kao tinejdžer, a prvi veći korak u karijeri napravio je 1979. s dugometražnim filmom Obiteljsko gnijezdo, koji je realiziran uz podršku studija Béle Balázsa. Taj rani film donio mu je usporedbe s legendarnim Johnom Cassavetesom, zahvaljujući sirovom stilu i društveno angažiranoj temi.

Prva faza njegova stvaralaštva obilježena je prikazivanjem svakodnevice "malog čovjeka", dok prijelaz u novu autorsku fazu najavljuje njegova televizijska adaptacija Macbetha. Upravo tada započinje dugogodišnju suradnju s književnikom i ovogodišnjim Nobelovcem Lászlóom Krasznahorkaijem, s kojim je snimio neka od svojih najvažnijih djela – Prokletstvo, Sotonski tango i Werckmeisterove harmonije. Posljednja dva filma kritika često svrstava među najbolje u povijesti europskog filma.

Tarrov opus obilježen je dugim kadrovima, kontemplativnim tempom i korištenjem neprofesionalnih glumaca kako bi se postigla autentičnost. Njegov pesimistički pogled na čovječanstvo i neobična pripovjedačka struktura postali su njegov zaštitni znak.

Za svoj doprinos filmskoj umjetnosti Tarr je 2006. godine nagrađen i na Splitskom filmskom festivalu. Posljednji film, Torinjski konj, snimio je 2011. godine, nakon čega se povukao iz režije i posvetio drugim životnim projektima.

