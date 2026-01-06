Iznenada preminula glumica iz "Mrak filma", smrt je pod istragom

Jayne Trcka, najpoznatija po ulozi Miss Mann, iznenada je preminula u San Diegu, a uzrok smrti još nije poznat.

Jayne Trcka, američka glumica i bivša bodybuilderica najpoznatija po ulozi Miss Mann u kultnoj parodiji Mrak film iz 2000. godine, preminula je 12. prosinca u San Diegu u 63. godini života.

Lokalne vlasti potvrdile su njezinu smrt, no uzrok još nije službenol utvrđen.

"Tijelo pokazuje znakove traume, ali u ovom trenutku ne možemo potvrditi točan uzrok smrti", izjavila je glasnogovornica san Dieške mrtvozornice za američki The U.S. Sun.

Kako piše TMZ, Trckin sin nije bio upoznat s bilo kakvim ozbiljnim zdravstvenim tegobama koje bi mogle objasniti njezinu iznenadnu smrt.

Jayne Trcka Foto: Profimedia

Jayne Trcka svoj prvi filmski nastup ostvarila je upravo u Mrak filmu, čiji je neočekivani uspjeh potaknuo čitavu franšizu komičnih parodija. Prije nego što je zakoračila u glumačke vode, Trcka je ostavila trag u svijetu bodybuildinga, natječući se tijekom 1980-ih na brojnim fitness natjecanjima.

Osim u filmovima, pojavljivala se i u popularnim televizijskim emisijama poput The Drew Carey Show i Whose Line Is It Anyway?, a krasila je i naslovnice poznatih fitness časopisa poput Flex, MuscleMag International i Women’s Physique World.

U posljednjim godinama života radila je kao agentica za nekretnine u San Diegu.

