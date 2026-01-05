Lijepa glumica dvije godine od razvoda pokazala figuru u badiću o kojoj svi pričaju!

Natalie Portman Novu je godinu dočekala na plaži u St. Bartsu, gdje je privukla pažnju elegantnim kupaćim kostimom i opuštenim izdanjem, gotovo dvije godine nakon razvoda od Benjamina Millepieda.

Natalie Portman dočekala je Novu godinu opuštajući se na plaži na karipskom otoku St. Barts, gdje je privukla pažnju vitkom figurom u elegantnom crnom jednodijelnom kupaćem kostimu, piše Daily Mail.

44-godišnja oskarovka i majka dvoje djece izgledala je besprijekorno dok je uživala u moru, bez trunke šminke, s kosom natopljenom morskom vodom. Fotografije s plaže dolaze gotovo dvije godine nakon što je finalizirala razvod od bivšeg supruga, koreografa Benjamina Millepieda, u veljači 2024. godine.

Na odmoru joj se nisu pridružila njihova djeca – sin Aleph (14) i kći Amalia (8).

Portman i Millepied bili su u braku 11 godina, a glumica je zahtjev za razvod podnijela u srpnju 2023. Njihov razlaz uslijedio je nakon medijskih napisa prema kojima je Millepied navodno imao aferu sa ženom 21 godinu mlađom od sebe.

U listopadu 2024. godine Millepied je viđen kako se ljubi s nepoznatom ženom u Parizu, a izvori su tada otkrili da Natalie nije bila iznenađena njegovim brzim povratkom u ljubavni život.

''Natalie nije iznenađena što je Benjamin krenuo dalje, s obzirom na način na koji je njihov odnos završio'', rekao je izvor.

Isti izvor naveo je kako Portman želi da joj bivši suprug bude sretan te da njegov privatni život nema poseban utjecaj na nju. Trenutačno je, kako se navodi, iznimno zadovoljna svojim životom te se fokusirala na obitelj i prijatelje.

Francuski medij Voici još je 2023. godine objavio izvještaj prema kojem je Millepied imao aferu s tada 25-godišnjom klimatskom aktivisticom Camille Étienne.

Natalie Portman već gotovo deset godina živi u Parizu, a u intervjuu za Net-a-Porter u svibnju 2025. godine govorila je o kulturološkim razlikama između Francuske i Sjedinjenih Američkih Država.

''Ljudi su ovdje zapravo iznimno ljubazni – samo treba znati kako komunicirati da mi ne ispadnemo nepristojni'', objasnila je.

Dodala je kako joj je povratak u SAD ponekad bude neobičan:

''Ući u trgovinu i ne pozdraviti sve? To mi sada djeluje čudno'', priznala je.

Govoreći o pariškom načinu života, Portman je istaknula da se kultura znatno razlikuje.

''Sva djeca koja dolaze u moju kuću kažu mi Bonjour, madame i pozdrave me poljupcem u obraz. Prije odlaska obavezno se zahvale, a ako me ne vide, dođu me potražiti samo kako bi to učinili'', otkrila je glumica.

