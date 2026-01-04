Kao scena iz filma: Ovaj prizor dokaz je da joj godine ne znače ništa!

Da se dobro provodi na jednom karipskom otoku, Heidi Klum je još jednom pokazala na Instagramu.
Na objavljenoj fotografiji Heidi pozira u toplesu, ležeći na drvenoj terasi uz zalazak sunca, dok je strateške dijelove tijela diskretno prekrila rukama i tkaninom.
Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia
Elegantna i samouvjerena, Klum je još jednom pokazala zašto je godinama sinonim za prirodnu ljepotu i seksepil bez pretjerivanja.
Mnogi su se složili da Heidi izgleda fantastično u pedesetima, a komentari ispod objave puni su komplimenata na račun njezine figure, samopouzdanja i opuštenog stava, iako ima i onih komentara koji smatraju da je majka četvero djece otišla predaleko.
Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia
Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia
Heidi Klum - 1 Foto: Profimedia
Ipak fotografija je još jedan dokaz da slavna Njemica ne robuje godinama te da i dalje zrači energijom i ženstvenošću – bilo na modnoj pisti ili na odmoru iz snova.
Heidi Klum - 6 Foto: Instagram
Heidi Klum - 5 Foto: Instagram
Heidi Klum - 7 Foto: Instagram
