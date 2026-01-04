Kao scena iz filma: Ovaj prizor dokaz je da joj godine ne znače ništa!

Da se dobro provodi na jednom karipskom otoku, Heidi Klum je još jednom pokazala na Instagramu.

Heidi Klum ovih dana uživa u zasluženom odmoru na luksuznom St. Bartsu, gdje vrijeme provodi sa suprugom Tomom Kaulitzom. Slavna manekenka i voditeljica odlučila je s pratiteljima podijeliti i djelić atmosfere s odmora – i to fotografijom koja je brzo privukla veliku pažnju.

Na objavljenoj fotografiji Heidi pozira u toplesu, ležeći na drvenoj terasi uz zalazak sunca, dok je strateške dijelove tijela diskretno prekrila rukama i tkaninom.

Fotografiju pogledajte OVDJE.

Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia

Elegantna i samouvjerena, Klum je još jednom pokazala zašto je godinama sinonim za prirodnu ljepotu i seksepil bez pretjerivanja.

Galerija 17 17 17 17 17

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je buduća snaha Mire Bulja? Već je bila kandidatkinja za visoku funkciju!

Mnogi su se složili da Heidi izgleda fantastično u pedesetima, a komentari ispod objave puni su komplimenata na račun njezine figure, samopouzdanja i opuštenog stava, iako ima i onih komentara koji smatraju da je majka četvero djece otišla predaleko.

Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 1 Foto: Profimedia

Ipak fotografija je još jedan dokaz da slavna Njemica ne robuje godinama te da i dalje zrači energijom i ženstvenošću – bilo na modnoj pisti ili na odmoru iz snova.

Heidi Klum - 6 Foto: Instagram

Heidi Klum - 5 Foto: Instagram

Heidi Klum - 7 Foto: Instagram

Poznata kao kraljica Noći vještica, Heidi je još jednom nadmašila sebe. Više potražite OVDJE.

Kako izgleda njezino najmlađe dijete, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri: "Bez terapije će umrijeti"

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li je? Nekoć smo je pratili u popularnoj krimi-seriji!