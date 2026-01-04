Prepoznajete li je? Nekoć smo je pratili u popularnoj krimi-seriji!

Marg Helgenberger, koju mnogi pamte po ulozi u seriji "Ekipa za očevid", viđena je u rijetkom izlasku Los Angelesom.

Jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica osamdesetih i devedesetih godina ponovno je privuklo pažnju javnosti.

Marg Helgenberger, glumica koju publika najviše pamti po ulozi Catherine Willows u kultnoj seriji "Ekipa za očevid", nedavno je viđena u rijetkom izlasku u Los Angelesu – i mnogi su je jedva prepoznali. Danas 67-godišnja glumica izgledala je opušteno i nenametljivo elegantno, daleko od glamura po kojem je bila poznata na malim i velikim ekranima.

Ipak, iza ležernog izdanja krije se impresivna karijera koja traje više od četiri desetljeća.

Helgenberger je karijeru započela početkom 80-ih u sapunici "Ryan’s Hope", gdje je tumačila lik Siobhan Ryan. Pravu glumačku potvrdu dobila je krajem desetljeća u seriji "China Beach", gdje je uloga K.C. Koloski bila toliko snažna da joj je 1990. donijela nagradu Emmy. Taj lik i danas se smatra jednim od najupečatljivijih u njezinoj karijeri.

Širu svjetsku popularnost stekla je 2000. godine kada je postala dio glumačke postave serije "Ekipa za očevid", gdje je igrala ulogu Catherine Willows punih 12 godina, a serija je obilježila čitavu jednu televizijsku eru. Helgenberger je kasnije isticala da joj je upravo zajedništvo i kreativna energija ekipe bilo ono najvrijednije iz tog razdoblja.

Osim televizije, ostavila je snažan trag i na filmskom platnu. Publika je pamti po ulogama u filmovima "Species", "Erin Brockovich" i "Mr. Brooks", a posebno je istaknula emocionalno snažnu ulogu u "Erin Brockovich", koju je djelomično temeljila na iskustvu svoje majke.

Privatni život Marg Helgenberger također je prošao kroz važne promjene. Bila je u braku s glumcem Alanom Rosenbergom, s kojim ima sina Hugha, a nakon razvoda 2010. godine ponovno je pronašla sreću. U travnju 2022. udala se za Charlieja Haugka, s kojim je bila u vezi nekoliko godina.

Iako se danas rjeđe pojavljuje u javnosti, Marg Helgenberger i dalje ostaje jedno od onih imena koje publika pamti s posebnom emocijom – kao simbol snažnih ženskih likova i televizije koja je obilježila generacije.

