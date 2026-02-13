Sjećate se Maje Šuput kao brinete? Fotka iz 2009. vratit će vas u neka druga vremena

Prije nego što je postala sinonim za glamuroznu plavušu s domaće estrade, Maja Šuput 2009. godine iznenadila je javnost kao atraktivna brineta sa šiškama.
Danas je prepoznatljiva po dugoj plavoj kosi i glamuroznim modnim izdanjima, no 2009. godine Maja Šuput nosila je potpuno drugačiji look.
Na proslavi 39. rođendana kultnog zagrebačkog Saloona pojavila se kao zavodljiva brineta sa šiškama – i malo tko bi je na prvu povezao s današnjom Majom.
Maja Šuput 2009. Foto: Marijan Delija/Pixsell
Pjevačica je tada odabrala efektnu sivkastu kombinaciju – elegantni, lagano sjajni kombinezon s naglašenim naborima u gornjem dijelu, koji je istaknuo njezinu figuru. Stajling je upotpunila visokim bež potpeticama i velikom tamnoljubičastom clutch torbicom, dok je make-up bio decentan, s naglaskom na oči i prirodne tonove usana.
Maja Šuput - 9 Foto: Instagram
Iako se njezin vizualni identitet mijenjao, jedno je ostalo isto – samopouzdanje i osmijeh s kojim plijeni pažnju gdje god se pojavi.
Kumovi Saloona Alka Vuica i Goran Grgić za goste su rezali i tortu, a djelić atmosfere pogledajte u nastavku.
39. rođendan Saloona - 2 Foto: Marijan Delija/Pixsell
39. rođendan Saloona - 1 Foto: Marijan Delija/Pixsell
39. rođendan Saloona - 2 Foto: Marijan Delija/Pixsell
39. rođendan Saloona - 3 Foto: Marijan Delija/Pixsell
39. rođendan Saloona - 1 Foto: Marijan Delija/Pixsell
