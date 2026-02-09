Znate li tko je ovo? Glumicu iz kultnog trilera danas se teško može prepoznati!

Sherilyn Fenn proslavila se kao Audrey Horne u kultnom "Twin Peaksu", postala ikona 90-ih i seks-simbol, a i danas, desetljećima kasnije, ostaje jedna od najupečatljivijih figura televizije.

Sherilyn Fenn, glumica koju publika i danas najviše pamti po kultnoj ulozi Audrey Horne u seriji "Twin Peaks", i više od tri desetljeća nakon vrhunca slave ostaje jedna od najupečatljivijih figura televizije 90-ih. Zagonetna, senzualna i karizmatična, Fenn je obilježila jednu televizijsku eru, ali i izgradila karijeru punu zanimljivih preokreta.

Fenn, koja je nedavno navršila 61 godinu, snimljena je u šetnji Los Angelesom, a zbog svog ležernog izdanja mnogi ljubitelji televizijskih krimića teško bi prepoznali glumicu koja je bila čak i na naslovnici "Playboyja", zbog svoje ljepote često je bila uspoređivana s Avom Gardner.

Uloga bogate srednjoškolke Audrey, zaljubljene u FBI-eva agenta Dalea Coopera, lansirala ju je u zvijezde i donijela joj nominacije za Emmy i Zlatni globus, kao i status miljenice obožavatelja. Njezin stil inspiriran 50-ima, tamna ljepota i legendarna scena s peteljkom trešnje učinili su je ikonom pop-kulture.

Ubrzo nakon uspjeha "Twin Peaksa" Sherilyn je dodatno zapalila maštu javnosti poziranjem za "Playboy" 1990. godine te potvrdila svoj staus seks-simbola tog desetljeća.

I njezin privatni život redovito je punio naslovnice. Kratko je bila u vezi s Princeom, a potom je upoznala svoju prvu veliku ljubav – Johnnyja Deppa, s kojim je bila zaručena. Tijekom njihove veze doživjela je i profesionalni uzlet gostujući u njegovoj seriji "21 Jump Street". Fenn je kasnije Deppa opisivala kao ljubav svog života te mu je javno pružila podršku tijekom sudskog spora s Amber Heard.

Nakon naglog kraja "Twin Peaksa" 1991. Fenn je nastavila glumačku karijeru u filmovima poput "Of Mice and Men", "Boxing Helena" i "Liz: The Elizabeth Taylor Story", kao i kroz brojne televizijske projekte. Glumila je u sitcomu "Rude Awakening", a publika je pamti i po gostovanjima u serijama "Friends", "Gilmore Girls", "Dawson’s Creek", "Law & Order: SVU" i "Shameless.

Veliki povratak Audrey Horne dogodio se 2016. u trećoj sezoni "Twin Peaksa", a posljednjih godina Sherilyn je ponovno privukla pozornost u horor-komediji "Shining Vale", u kojoj je glumila uz Courteney Cox.

Danas vodi mirniji život u Los Angelesu, daleko od glamura crvenih tepiha, posvećena obitelji i sinovima Mylesu i Christianu. Ipak, njezin status kultne ikone televizije ostaje neupitan – Sherilyn Fenn zauvijek je Audrey Horne, žena koja je obilježila najmisteriozniju seriju u povijesti televizije.

