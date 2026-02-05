Sjećate se njega? Postao je otac u šestom desetljeću života, evo kako izgleda danas

Josh Radnor posljednjih godina živi daleko od svjetala reflektora, a sada je otkrio razlog zbog kojeg mu je život ispunjen posebnim emocijama.
Glumac je u srijedu na Instagramu otkrio sretnu vijest i podijelio nekoliko dirljivih obiteljskih fotografija, čime je potvrdio da su prije nekoliko mjeseci dobili svoje prvo dijete – sina.
Radnor, koji se s Jordanom vjenčao u siječnju 2024. godine, nije otkrio točan datum rođenja ni ime dječaka, no s pratiteljima je podijelio prve, vrlo emotivne dojmove o roditeljstvu.
''Moja supruga i ja dobili smo dijete prije nekoliko mjeseci'', napisao je Radnor.
''Evo što zasad znamo: Njegov osmijeh obasja cijelu sobu. Iznimno je pronicljiv i pažljiv. Hipnotiziran je kad mu sviram pjesme na gitari. Misli da je riječ 'baba ganuš' urnebesno smiješna. On je potpuna divota i Jordana i ja smo presretni što je s nama.''
Josh Radnor - 2 Foto: Instagram
Josh Radnor - 7 Foto: Afp
Josh Radnor - 6 Foto: Afp
Glumac je zahvalio i slušateljima svog podcasta, gdje je vijest prvi put spomenuo, te poslao poruku podrške svim novim roditeljima.
''Šaljem ljubav svim roditeljima novorođenčadi. Kakvo ludo, predivno, iscrpljujuće i dirljivo iskustvo. Toliko sam zahvalan'', dodao je.
Par se vjenčao 6. siječnja 2024. na imanju Cedar Lake u dolini Hudson u New Yorku, a ceremoniju nije pokvarila ni snježna mećava.
Josh Radnor svjetsku je slavu stekao ulogom Teda Mosbyja u seriji ''Kako sam upoznao vašu majku'', koja se emitirala od 2005. do 2014. godine i obilježila cijelu jednu televizijsku generaciju.
Nakon završetka serije posvetio se nezavisnim filmskim projektima, kazalištu, režiji i glazbi, a posljednjih godina vodi mirniji život, daleko od holivudske pompe.
Josh Radnor u ''Kako sam upoznao vašu majku'' - 2 Foto: Profimedia
Josh Radnor u ''Kako sam upoznao vašu majku'' - 1 Foto: Profimedia
Josh Radnor u ''Kako sam upoznao vašu majku'' - 3 Foto: Profimedia
Josh Radnor - 3 Foto: Afp
