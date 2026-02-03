Daleko od Joeya kakvog pamtimo: Nove fotografije zvijezde Prijatelja sve su zapanjile

Dok ga gledamo u reklami za Super Bowl, Matt LeBlanc u stvarnosti živi potpuno drugačije.

Matt LeBlanc, glumac kojeg su milijuni diljem svijeta zavoljeli kao legendarnog Joeyja Tribbianija iz serije ''Prijatelj''i, već se godinama rijetko pojavljuje u javnosti.

Povučeni glumački miljenik daleko je od svjetala reflektora na koja je nekoć bio naviknut, zbog čega svaki njegov izlazak izazove veliku pažnju. Upravo zato su nove fotografije iz Los Angelesa iznenadile obožavatelje – i to u trenutku kada se LeBlanc ponovno vraća u fokus javnosti.

Naime, LeBlanc je jedna od glavnih zvijezda nove reklame za Super Bowl, koju potpisuje Dunkin Donuts. U zabavnom spotu ponovno se udružio s kolegicom iz ''Prijatelja'' Jennifer Aniston, dok im se pridružio i Jason Alexander, zvijezda kultne serije ''Seinfeld''. Sve se odvija uz nezaobilaznog Bena Afflecka, velikog obožavatelja Dunkina, koji u reklami ima središnju ulogu.

No, dok u reklami izgleda uglađeno, dotjerano i gotovo filmski, LeBlanc je u stvarnom životu pokazao sasvim drugo lice. Paparazzi su ga snimili u nedjelju kako ležerno svraća na jednu benzinsku postaju u Los Angelesu. Umjesto elegantne crne košulje i savršeno oblikovane kose, kakvu ima u reklami, glumac je nosio kapu, majicu s V-izrezom i trenirku, djelujući opušteno i nenametljivo.

Istog dana objavljen je i teaser za cijelu reklamu, koja započinje odmah nakon što LeBlanc, Aniston i Alexander pogledaju Affleckov projekt – videokazetu s natpisom ''Network Pilot ’95 v3''. U nastavku Affleck od troje slavnih prijatelja traži iskreno mišljenje o pilot-epizodi koju je snimio još davne 1995. godine, što cijelom spotu daje dodatnu dozu nostalgije i humora.

